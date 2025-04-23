Balıkesir'de Devrilen Traktörde Acı Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

Balıkesir'de Traktör Kazası

Balıkesir'in Havran ilçesinde gerçekleşen acı bir olayda, devrilen traktörün sürücüsü M.A. (64) hayatını kaybetti.

Kaza Detayları

Olay, Balıkesir-Edremit kara yolu üzerindeki Şapçı rampaları mevkisinde meydana geldi. M.A. idaresindeki 10 P 5198 plakalı traktör, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, M.A.'nın kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay sonrası, bölgedeki incelemelerin tamamlanmasının ardından M.A.'nın naaşı, Havran Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Balıkesir'in Havran ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.