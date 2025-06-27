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Balıkesir'de Kırsal Alanda Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde meydana gelen yangına, hava ve karadan müdahale ediliyor.

Yayın Tarihi: 27.06.2025 18:49
Güncelleme Tarihi: 27.06.2025 18:49
Balıkesir'de Kırsal Alanda Yangın Kontrol Altına Alınmaya Çalışılıyor

Balıkesir'in Susurluk'unu Sarsan Yangın

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, kırsal Babaköy Mahallesi'nde arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahale ile kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Yangının Sebebi Henüz Bilinmiyor

Yetkililer, yangının çıkma nedenini henüz belirleyemezken, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait ekipler, olay yerine intikal ederek müdahaleye başladı.

Ekiplerin, yangının daha da büyümesini önlemek için yoğun bir çaba sarf ettiği bildiriliyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol...

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde, arazide çıkan yangın, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

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