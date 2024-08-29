Balıkesir'de Mağdur Baykuş İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı

Balıkesir'de Baykuş Kurtarma Operasyonu

Balıkesir'in Karesi ilçesinde, bir apartmanın havalandırma boşluğuna düşen bir baykuş, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Paşaalanı Mahallesi'nde gerçekleşen olayda, bina sakinleri baykuşun mahsur kaldığını fark ederek durumu hemen itfaiyeye bildirdiler.

İtfaiye Ekibinin Başarılı Kurtarması

Büyükşehir Belediyesi Karesi İtfaiye Grup Amirliği'ne ait ekip, baykuşu kurtarmak için uzun çabalar sarf etti. Uzun uğraşların ardından baykuş başarıyla mahsur kaldığı yerden çıkarıldı. Kurtarma ekibi ile çekilen fotoğrafta baykuşun "gülümsemeye benzeyen yüz ifadesi" dikkat çekiyordu.

Sağlığı Yerinde

Bankalığı yapılan baykuşun sağlık durumunun sağlam olduğu belirtildi. Olayın ardından, baykuş Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekibine teslim edildi.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Balıkesir'in Karesi ilçesinde bir binanın havalandırma boşluğuna düşerek mahsur kalan baykuş, itfaiye ekibince kurtarıldı.