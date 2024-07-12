Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar!

Balıkesir'de, bir zincir restoranda motokurye olarak çalışan üniversite öğrencisi Ata Emre Akman, 25 yerinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayın faali Erdoğan Özdemir, mahkeme tarafından 24 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Azmettirici olduğu iddia edilen sanığın babası ise beraat etti.

Yayın Tarihi: 12.07.2024 17:53
Güncelleme Tarihi: 12.07.2024 17:53
Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar!

Balıkesir’de gerçekleşen bu trajik cinayet, 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir’in, motokurye Ata Emre Akman’ı bıçakla öldürmesi olayında, mahkeme, Özdemir’i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, sanığın 18 yaşından küçük olması sebebiyle ceza 24 yıl ile sınırlandırıldı.

Oğlunu azmettirdiği öne sürülen Orhan Özdemir, yapılan yargılama sonucunda beraat etti. Duruşma, sanık ve babasının, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Maktulün ailesi ve çeşitli derneklerin temsilcileri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, Orhan Özdemir’in kendisine, "Eve bir saldırı olmayacak, her şey kapının önünde gerçekleşecek" ifadelerini kullandığını aktardı. Orhan Özdemir ise bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu.

Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, "Sadece Ata Emre’nin hayatı değil, birçok gencin geleceği için adalet bekliyoruz" dedi. Baba Erol Akman ise, "Anneler Günü’nde annesine sürpriz yapmak isteyen bir çocuğun hayatına son verildi" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Asgari ücrete neden zam yapılmadığı ortaya çıktı! Hükümetten emekliye müthiş zam haberi geliyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Asgari ücrete neden zam yapılmadığı ortaya çıktı! Hükümetten emekliye müthiş zam haberi geliyor

Gram altın fiyatlarında yer yerinden oynayacak! İslam Memiş tarih verdi

Ayda 6000 TL öderim diyen ev sahibi oluyor! TOKİ o illerde bedavaya konut satıyor

Şeker hastalarının şifası bulundu! Kilosu 400 TL'ye satılıyor: Diyabete dur diyor

18 yaş üzeri sağlık personeli alımı! En az ilkokul mezunları başvurabilecek

Kiracılar pürdikkat kesilecek! Geçmişte yapsanız dahi IBAN detayı pahalıya patlayacak

Toyota'dan galericileri alt edecek kampanya! Cherry'den bile daha ucuz SIFIR ARAÇ

Emekli maaşı alan herkese 30.000 TL ödeme sözü! Tek işlemi yapmak yetiyor

Devlet Su İşleri personel alımına start verdi! 18-35 yaş arası başvuru şartlarına dikkat

4A- 4B- 4C'liye Temmuz müjdesi! Zam sonrası ek ödemelerde zam onayı! Temmuz maaşlarında ödeniyor

Sigaraya tokat gibi zam geldi! 10 TL'lik zamla sigara fiyatları sil baştan değişti

Banka banka gezmeye son! O banka anında 100.000 TL kredi veriyor: Genç, yaşlı ayrımı yok