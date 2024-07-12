Balıkesir'de motokurye Ata Emre Akman cinayeti davasında karar!

Balıkesir’de gerçekleşen bu trajik cinayet, 17 yaşındaki Erdoğan Özdemir’in, motokurye Ata Emre Akman’ı bıçakla öldürmesi olayında, mahkeme, Özdemir’i "canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlamasıyla ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ancak, sanığın 18 yaşından küçük olması sebebiyle ceza 24 yıl ile sınırlandırıldı.

Oğlunu azmettirdiği öne sürülen Orhan Özdemir, yapılan yargılama sonucunda beraat etti. Duruşma, sanık ve babasının, cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılımıyla gerçekleştirildi. Maktulün ailesi ve çeşitli derneklerin temsilcileri de duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Kurtuluş Şen, Orhan Özdemir’in kendisine, "Eve bir saldırı olmayacak, her şey kapının önünde gerçekleşecek" ifadelerini kullandığını aktardı. Orhan Özdemir ise bu iddiaların tamamen asılsız olduğunu savundu.



Ata Emre Akman’ın annesi Zuhal Akman, sanıkların ifadelerinin çelişkili olduğunu belirterek, "Sadece Ata Emre’nin hayatı değil, birçok gencin geleceği için adalet bekliyoruz" dedi. Baba Erol Akman ise, "Anneler Günü’nde annesine sürpriz yapmak isteyen bir çocuğun hayatına son verildi" ifadeleriyle tepkisini dile getirdi.

