Balıkesir'de Süt Ürünleri Fabrikasında Yangın: İki İşçi Hayatını Kaybetti

Balıkesir'in Gönen ilçesindeki süt ürünleri fabrikasında çıkan yangında iki işçi hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 10.08.2025 22:59
Güncelleme Tarihi: 10.08.2025 22:59
Balıkesir'de Fabrika Yangını

Balıkesir'in Gönen ilçesinde faaliyet gösteren bir süt ürünleri fabrikasında meydana gelen yangında iki işçi hayatını kaybetti. Olay, Hasanbey Mahallesi'nde bulunan fabrikanın sevkiyat bölümünde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı başladı.

Acil Müdahale Ekipleri Olay Yerinde

Yangın ihbarı üzerine 112 Acil Sağlık, polis ve çok sayıda itfaiye ekibi olay yerine sevk edildi. Yangın söndürme çalışmaları, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ait 13 araç, 2 arazöz ve diğer kurumlara ait 8 aracın katılımıyla gerçekleştirildi ve yangın kontrol altına alındı.

Hayatını Kaybeden İşçiler

Yangında, sevkiyat bölümünde çalışmakta olan Özcan Yıldırım ve Ahmet İzmirli isimli işçiler yaşamlarını yitirdi. Olay yeri incelemesinin ardından işçilerin cansız bedenleri Adli Tıp Kurumu Bursa Grup Başkanlığı'na gönderildi.

Soğutma Çalışmaları Devam Ediyor

Fabrikada yangın sonrası soğutma çalışmaları ise devam etmektedir. Yeşil alanların korunması ve olası yeni yangınların önüne geçilmesi açısından bölgedeki havalandırma ve soğutma işlemleri büyük önem taşımaktadır.

