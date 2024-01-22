Balıkesir poyrazın pençesinde: Saatte 80 km hıza ulaşan poyraz şehirde hayatı olumsuz etkiledi

Ayvalık'ta son iki gündür devam eden şiddetli poyraz, 14 metre uzunluğundaki bir yelkenliyi sahile vurdu. Poyrazın saatte 80 kilometreyi bulan hızı, deniz ulaşımının yanı sıra günlük yaşamı da aksattı. Hava sıcaklığı ise fırtına nedeniyle 3 dereceye kadar geriledi.





Palmiyeler bölgesinde bir yelkenli, saatte 80 kilometreye varan fırtınanın etkisiyle sahile çarptı. Fırtına, reklam panolarını yerinden söktü ve Sefa-Çamlık Mahallesi'ndeki bir kameriyeyi yıktı. Yunanistan'ın Midilli Adası'na giden feribotlar ise fırtına nedeniyle dün itibariyle sefer yapamıyor.

Ayvalık'tan Midilli'ye feribotla giden Ali Jale, Ege Denizi'nde şiddetli fırtınanın etkisini anlattı. Fırtına nedeniyle iki kıyı arasındaki feribot seferlerinin iptal edildiğini belirten Jale, seferlerin en erken çarşamba günü başlayabileceğini söyledi.