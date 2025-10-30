Balkanlar’da Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Resepsiyon ve Etkinliklerle Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. Yılı Balkanlarda Kutlandı

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yılı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkanlardaki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlar ve kültürel etkinliklerle kutlandı. Etkinliklerde resmi konuşmalar, konserler, konferanslar ve öğrenci gösterileri yer aldı.

Kosova

Priştine Resepsiyonu ve Etkinlikler

Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona; Kosova Meclis Başkanı Dimal Basha, Kosova Bölgesel Kalkınma Bakanı ve KDTP Genel Başkanı Fikrim Damka, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, ülkede görevli Türk kurum temsilcileri ve Kosova Türklerini temsilen çok sayıda konuk katıldı.

Etkinlik İstiklal Marşı ve Kosova milli marşının okunmasıyla başladı. Programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın video mesajı izlendi. Resepsiyonda konuşan Büyükelçi Angılı, Türkiye’nin bugün bir yüzyıl öncesine göre daha güçlü olduğunu vurguladı. Meclis Başkanı Basha ise Türkiye’nin Kosova için kilit müttefik ve stratejik ortak olduğunu belirtti. Tören, katılımcılara yapılan ikramın ardından sona erdi.

Kosova genelinde düzenlenen diğer etkinlikler arasında, Türk Armoni Yıldızları Orkestrası (TÜRKAY)'ın Prizren'deki Sultan Murat Kışlası'nda verdiği konser; Türkiye’nin Priştine Büyükelçiliği desteğiyle, TÜMED ve Prizren Yunus Emre Enstitüsü işbirliğinde düzenlenen ve Anadolu Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şaduman Halıcı'nın konuşmacı olduğu Cumhuriyet Bayramı Konferansı yer aldı.

Türkiye Maarif Vakfı (TMV) bağlı Kosova Uluslararası Maarif Okulları'nın Priştine'deki programında öğrenciler Cumhuriyet temalı gösteriler sundu. Ayrıca Prizren merkezli Orkide Kadınlar Derneği üyesi 102 kadının el emeğiyle ördüğü Türk bayrağı, Türkiye’nin Prizren Başkonsolosluğu binasının balkonuna asıldı.

Kuzey Makedonya

Üsküp Resepsiyonu ve Çarşı Yürüyüşü

Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. yıl dönümü, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyonla kutlandı. Büyükelçilik rezidansındaki törene; Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Afrim Gashi, Başbakan Yardımcısı ve Çevre ve Alan Planlama Bakanı İzet Mexhiti, Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Timço Mucunski, bakanlar, milletvekilleri, belediye başkanları ile Türkiye ve Kuzey Makedonya’dan kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy, konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamını iletti. Ulusoy, Cumhuriyetin kuruluşundan bu yana Türkiye'nin her alanda önemli mesafe kat ettiğini, BM, NATO, OECD ve G20 gibi uluslararası teşkilatlarda yer aldığını ve Avrupa Birliği adaylığını hatırlatarak ülkenin dış politika, arabuluculuk, savunma sanayii, kalkınma ve insani yardım alanlarında aktif rol oynadığını söyledi. Ulusoy, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki bağların iki ülke halkları tarafından güçlendirildiğini vurguladı.

Resepsiyonda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu. Bunun yanı sıra Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği ile MATÜSİTEB işbirliğinde, Üsküp Esnaf Derneği desteğiyle Eski Üsküp Çarşısı'nda bir yürüyüş düzenlendi.

Arnavutluk

Tiran Resepsiyonu

Tiran Büyükelçiliği tarafından düzenlenen resepsiyona, Türkiye'nin Tiran Büyükelçisi Tayyar Kağan Atay himayesinde Türk ve Arnavut kurum temsilcileri, büyükelçiler ve çok sayıda davetli katıldı. Programda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajı okundu.

Büyükelçi Atay konuşmasında, Türkiye ile Arnavutluk arasındaki bağların sadece anlaşmalar veya üst düzey ziyaretlerle sınırlı olmadığını; bu ilişkinin kültürel yakınlık ve Balkanlar ile ötesi için paylaşılan bir gelecek vizyonunun ürünü olduğunu ifade etti.

Sonuç olarak, Balkanlardaki temsilciliklerde düzenlenen tören ve kültürel etkinlikler, Türkiye Cumhuriyeti'nin 102. kuruluş yıl dönümünün diplomasi, kültür ve toplum düzeyindeki yansımalarını ortaya koydu.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, Balkan ülkelerindeki temsilcilikler tarafından düzenlenen resepsiyonlarla kutlandı. Kosova'da Türkiye'nin Priştine Büyükelçisi Sabri Tunç Angılı’nın ev sahipliğinde resepsiyon düzenlendi.