Banaz'ın Kurtuluşunun 103. Yılı Uşak'ta Törenlerle Kutlandı

Banaz'ın Kurtuluşunun 103. Yılı Törenlerle Kutlandı

Uşak'ın Banaz ilçesinde anma programı düzenlendi

Uşak'ın Banaz ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı dolayısıyla etkinlikler düzenlendi.

Program, Banaz Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığınca gerçekleştirildi; Kur'an-ı Kerim tilaveti ve mehter takımının gösterisiyle başladı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, kurtuluş günlerinin yalnızca tarihsel bir hatırlatma değil, aynı zamanda geleceğe yön veren ibret levhaları olduğunu ifade etti.

Emeç konuşmasında şunları söyledi:

"Bütün yokluklara ve imkansızlıklara rağmen yalnızca vatan sevgisine, imanına ve azmine güvenerek mücadele eden, bu topraklar için canını ortaya koyan kahraman ecdadımız, milletimizin gönlünde daima yaşayacaktır. Bizlere düşen görev, onların mirasına sahip çıkmak, tarihimizi en iyi şekilde öğrenip anlamak ve geçmişten aldığımız güçle geleceğe yön vermektir. Büyük Taarruz ruhu, şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da karşılaşacağımız badireleri aşmamızda en büyük güvencemiz olacaktır."

Konuşmanın ardından sahneye çıkan Rafet El Roman konser verdi; yöresel sanatçı Ethem Kaya ise halk müziği eserlerini seslendirdi.

Programa katılanlar arasında AK Parti Uşak milletvekilleri İsmail Güneş ve Fahrettin Tuğrul, CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba ile Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı yer aldı.

