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Barış Manço'nun Efsanevi Otomobili Marmara Park AVM'de Sergilenecek

Barış Manço'nun 1991 model kırmızı spor otomobili, 12-14 Haziran tarihleri arasında Marmara Park AVM'de sergilenecek.

Yayın Tarihi: 10.06.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 10.06.2025 11:22
Barış Manço'nun Efsanevi Otomobili Marmara Park AVM'de Sergilenecek

Barış Manço'nun Otomobili Marmara Park AVM'de Sergileniyor

Ünlü Türk sanatçısı Barış Manço'nun ikonik otomobili, 12-14 Haziran tarihlerinde Marmara Park AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

AVM'den yapılan açıklamaya göre, sanatçının Belçika'daki yıllarında kullandığı 1991 model kırmızı spor otomobil sergilenecek. Bu özel araç, Manço'nun oğlu Doğukan Manço tarafından Türkiye'ye yeniden kazandırıldı.

Doğukan Manço, yalnızca otomobilin ülkeye döndürülmesiyle kalmayıp, aynı zamanda aracın restorasyon ve tasarım yenileme süreçlerini de üstlendi. Bu süreç, Barış Manço'nun mirasını yaşatmak için atılan önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Özellikle Belçika'nın Liege kentinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve uzun yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıkan bu otomobil, Manço'nun birçok anısını barındırıyor. Barış Manço'nun "efsane yol arkadaşı" olarak bilinen bu aracın, klasik otomobil meraklılarıyla buluşması bekleniyor.

Barış Manço'nun sanatı ve yaşamına olan ilgiyi artıracak bu sergi, sanatçının hayranları için kaçırılmayacak bir fırsat.

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.

Ünlü sanatçı Barış Manço'nun otomobili, 12-14 Haziran'da Marmara Park AVM'de sergilenecek.

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