Bartın Amasra'da Şiddetli Rüzgar: 3 Metrelik Dalgalar Balıkçıları Etkiledi

Güçlü rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgarın hızı, saatte 40 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı. Birçok teknede mürettebat limanda kalmayı tercih ederken, denizde bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Limanda bazı balıkçılar teknelerini güçlükle bağlarken, kıyıda toplanan vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

