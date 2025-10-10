Bartın Amasra'da Şiddetli Rüzgar: 3 Metrelik Dalgalar Balıkçıları Etkiledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde saatte 40 km hıza ulaşan rüzgar denizde 3 metrelik dalgalar oluşturdu; balıkçılar limana sığındı.

Yayın Tarihi: 10.10.2025 10:33
Güncelleme Tarihi: 10.10.2025 10:33
Güçlü rüzgar yaşamı olumsuz etkiledi

Bartın'ın Amasra ilçesinde etkili olan rüzgarın hızı, saatte 40 kilometreye kadar ulaştı. Rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.

Balıkçılar, olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize açılamadı. Birçok teknede mürettebat limanda kalmayı tercih ederken, denizde bekleyen çevre illere ait balıkçı tekneleri de limana sığındı.

Limanda bazı balıkçılar teknelerini güçlükle bağlarken, kıyıda toplanan vatandaşlar dev dalgaları cep telefonları ve fotoğraf makineleriyle görüntülemeye çalıştı.

Bartın'ın Amasra ilçesinde şiddetli rüzgar etkili oldu. Saatteki hızı 40 kilometreye kadar ulaşan rüzgarın etkisiyle denizde 3 metrelik dalgalar oluştu.

