Bartın'da İnovasyon ve Girişimcilik Programı Gerçekleştirildi

KOSGEB Proje Yönetimi Dairesi Başkanı Faruk Kahvecioğlu, Bartın'da düzenlenen "İnovasyon, Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri Programı"nda önemli açıklamalarda bulundu. Kahvecioğlu, sürdürülebilirliği ön planda tutarak, işletmelerin ihracat kapasitelerinin gelişimine katkıda bulunacaklarını belirtti.

KOSGEB'in Rolü ve Hedefleri

Kahvecioğlu, Türkiye’de KOBİ'lerin ülkenin belkemiği olduğunu ifade ederek, istihdamın yüzde 70'inin ve ihracatın yüzde 35'inin KOBİ’ler tarafından karşılandığını vurguladı. Bu bağlamda, KOSGEB’in desteklerinin ekonomik büyüme için kritik olduğunu söyledi ve girişimciliği teşvik eden programların önemini dile getirdi.

Uluslararası Destek ve Sürdürülebilirlik

Son iki yıl içerisinde uluslararası kaynaklara odaklanarak, dünya genelindeki ekonomik gelişmeleri takip ettiklerinin altını çizen Kahvecioğlu, bu süreçte Dünya Bankası ve Avrupa Birliği ile işbirliği içinde sürdürülebilirlik projeleri yürütüldüğünü aktardı. "Yaklaşık 2 milyar dolarlık bir portföyümüz bulunmakta" dedi.

Enerji Verimliliği ve Gelen Destekler

Kahvecioğlu, enerji verimliliğinin önemine de değinerek, bu alanda yapılacak faaliyetlerin işletme yönetimi açısından kritik olduğunu belirtti. KOSGEB'in sunduğu desteklerin sadece finansal değil, aynı zamanda rehberlik hizmetleri de sunduğunu ifade etti.

Katılımcılar ve Eğitimler

Programda, KOSGEB İl Müdürü Gökhan Akdağoğlu inovasyon ve destekler hakkında sunum yaptı. Ayrıca, Sermet Ali Baykal ve Hakan Aça, girişimcilik tecrübelerini paylaştı. Programa, Vali Yardımcısı Hasan Hüseyin Uzan, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik ve çok sayıda girişimci ile öğrenci de katıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

KOSGEB Bartın Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi işbirliğinde Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında "İnovasyon, Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri Programı" düzenlendi. KOSGEB Proje Yönetim Dairesi Başkanı Dr. Faruk Kahvecioğlu, burada konuşma yaptı.

KOSGEB Bartın Müdürlüğü ve Bartın Üniversitesi işbirliğinde Avrupa Kobi Haftası etkinlikleri kapsamında "İnovasyon, Girişimcilik ve KOSGEB Destekleri Programı" düzenlendi. KOSGEB Proje Yönetim Dairesi Başkanı Dr. Faruk Kahvecioğlu, burada konuşma yaptı.