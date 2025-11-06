Bartın'da Karaçay Kavşağı'nda Kaza: 6 Yaralı, Anlar Güvenlik Kamerasında

Bartın'da Karaçay Kavşağı'nda meydana gelen çarpışmada 6 kişi yaralandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı, yaralıların durumu iyiye gidiyor.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 13:25
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 13:25
Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı

Bartın'dan Kurucaşile istikametine seyir eden 74 ABC 064 plakalı otomobil, Karaçay Kavşağı'nda S.A. idaresindeki 74 BK 380 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, çarpışmayı takiben S.A. ile aynı araçta bulunan eşi R.A., diğer araçta bulunan E.K., R.K., M.Ç.T. ve U.K. yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Toplam 6 kişinin yaralandığı kaza çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde çarpışma anı net şekilde kaydedilirken, olay yerindeki diğer sürücü ve yolcuların yaralılara yardıma koştuğu da görülüyor.

Yetkililerden alınan bilgiye göre, yaralıların sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

