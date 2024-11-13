Bartın'da Trafik Kazası: 7 Yaralı

Bartın'da meydana gelen trafik kazasında otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı ve 7 kişi yaralandı.

Kaza, Murat C. (43) yönetimindeki 06 CEN 434 plakalı hafif ticari araç ile Zeki Ö. (52) idaresindeki 67 ZL 844 plakalı otomobil arasında yaşandı. Olay, Bartın-Karabük kara yolu Potbaşı mevkiinde gerçekleşti.

Çarpışmanın etkisiyle hem sürücüler hem de hafif ticari araçta bulunan 2'si çocuk 5 kişi yaralandı. İhbar üzerine, kaza mahalline 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.