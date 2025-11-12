Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Garajda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Meteorolojinin yağmur uyarısı yaptığı Bartın'da, il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E.'ye ait bir garaja yıldırım düştü.

Düşen yıldırımın etkisiyle garajda bulunan traktör ve kamyonet alev aldı. Olay yerine Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir aldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, çıkan yangında 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da, akşam saatlerinde gök gürültüsüyle başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

