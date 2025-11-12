Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Bartın'da Küçükkızılkum'da bir garaja yıldırım düştü; çıkan yangında traktör ve kamyonet dahil 2 araç kullanılamaz hale geldi.

Yayın Tarihi: 12.11.2025 00:14
Güncelleme Tarihi: 12.11.2025 00:14
Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Bartın'da yıldırım düştü: 2 araç kullanılamaz hale geldi

Garajda çıkan yangın itfaiye tarafından kontrol altına alındı

Meteorolojinin yağmur uyarısı yaptığı Bartın'da, il merkezine bağlı Küçükkızılkum Köyü Bozcucoğlu Mahallesi'nde İlyas E.'ye ait bir garaja yıldırım düştü.

Düşen yıldırımın etkisiyle garajda bulunan traktör ve kamyonet alev aldı. Olay yerine Bartın ve Zonguldak'tan itfaiye ekipleri sevk edildi; ekipler alevlerin etrafa yayılmaması için tedbir aldı.

İtfaiyenin müdahalesi sonucu yangın kontrol altına alınırken, çıkan yangında 2 araç kullanılmaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojinin sağanak yağış uyarısında bulunduğu Bartın'da, akşam saatlerinde gök gürültüsüyle başlayan yağış aralıklarla devam ediyor.

METEOROLIJİNİN YAĞMUR UYARISI YAPTIĞI BARTIN'DA BİR GARAJA YILDIRIM DÜŞTÜ. ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ...

METEOROLIJİNİN YAĞMUR UYARISI YAPTIĞI BARTIN'DA BİR GARAJA YILDIRIM DÜŞTÜ. ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ KULLANILMAZ HALE GELDİ

METEOROLIJİNİN YAĞMUR UYARISI YAPTIĞI BARTIN'DA BİR GARAJA YILDIRIM DÜŞTÜ. ÇIKAN YANGINDA 2 ARAÇ...

İLGİLİ HABERLER

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Dörtyol Keçeli'de Orman Yangını Kısa Sürede Kontrol Altına Alındı
2
Kocaeli'de Market Tartışması Büyüdü: 'Şeker Dökme' Uyarısı Kasiyeri Darp Ettirdi
3
Siirt'te Kayıp Alzheimer Hastası Ramazan Batur İçin Kızıdan Çağrı
4
Atatürk Üniversitesi'nden 11 Kasım Millî Ağaçlandırma Günü'ne Destek — 'Yeşil Vatan Seferberliği'nde Kampüste Fidan Dikimi
5
Güzel Sanatlar Fakültesi Öğrencileri SANKO Sanat Galerisi'ni Ziyaret Etti
6
Restoratif Diş Hekimliği Derneği 26. Uluslararası Kongresi Gaziantep’te
7
Ekşisu Sazlığı'nda 149 Kuş Türü: Göçmen Kuşların Hayati Sığınağı

12 Kasım 2025 Resmi Gazete: Sağlıkta İki Yönetmelik Değişti

100 Bin Taşerona Kadro İçin Kritik Torba Yasa: 86 Madde TBMM'de

İslam Memiş'ten Altın Uyarısı: Perşembe ve 3.780 TL'ye Dikkat

TOKİ 2025: Kura Çıkmazsa Başvuru Parası Ne Zaman İade Edilir?

Kademeli Emeklilik Beklentisi: Son Durum ve Yeni Gelişme

Adıyaman Belediyesi İtfaiye Alımı: KPSS 70 ile 10 Kadro, Kadın Kontenjanı

33. Dönem POMEM Başvuruları Ne Zaman Başlayacak? Polis Akademisi'nde Bekleyiş

İBB Burs Sonuçları 2025: Genç Üniversiteli Desteği Ne Zaman Açıklanacak?

Sağlık Bakanlığı 2.764 İşçi Kura Tarihi: 12 Kasım 2025 — İŞKUR Canlı Yayın ve Sonuçlar

TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler

Kenan İmirzalıoğlu'nun A.B.İ Dizisi: Yayın Tarihi, Konu ve Dev Kadro

Yeni Asgari Ücret 2026: İlk Senaryo Yüzde 20, 26.500 TL Beklentisi