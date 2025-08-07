DOLAR
Bartın'daki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da ormanlık alana yakın bir bölgede çıkan anız yangını, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 07.08.2025 16:42
Güncelleme Tarihi: 07.08.2025 16:42
Bartın'daki Anız Yangını Kontrol Altına Alındı

Bartın'da Anız Yangını Söndürüldü

Bartın'da, ormanlık alana bitişik bir bölgede meydana gelen anız yangını, hızla kontrol altına alındı. Merkez ilçeye bağlı Muratbey köyü mevkisinde başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılarak çevredeki ağaçlara sıçradı.

Yangının hemen ardından, olay yerine Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın İl Özel İdaresi arazözleri, itfaiye, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin ve vatandaşların özverili çalışmaları sayesinde yangın, evlere sirayet etmeden söndürüldü.

Yangınla ilgili detaylı inceleme başlatılırken, bölgedeki yangın riskinin önlenmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınması gerektiği vurgulandı.

