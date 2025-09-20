Barzani: PKK ve Haşdi Şabi Nedeniyle Sincar Anlaşması Uygulanamıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta Şeyhan-Laleş otoyolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sincar Anlaşması'nın ilçede bazı yasa dışı güçlerin varlığı nedeniyle bugüne kadar hayata geçirilemediğini açıkladı.

Barzani, bir yıl önce temelini attıkları yolun bugün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ezidiler'in IKBY'nin yerli ve özgün bir parçası olduğunu, onları hiçbir şekilde ayrı görmediklerini vurguladı.

Ezidilerin Sincar'daki dönüşlerinin onurlu şekilde gerçekleşebilmesi için Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının çok önemli olduğunu belirten Barzani, uygulamanın önündeki en büyük engel olarak PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçedeki varlığını işaret etti.

Barzani, "Sincar Anlaşması'nın uygulanması için merkezi hükümetle çok çaba harcadık ancak ilçede bazı yasa dışı güçlerin bulunması nedeniyle anlaşma şu ana kadar uygulanamadı." diyerek Bağdat'a, "gerekli adımları atması ve Ezidilerin onurlu bir şekilde Sincar dahil kendi bölgelerine dönmelerine kolaylık sağlaması" çağrısında bulundu.

Sincar Anlaşması ve Bölgedeki Gelişmeler

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014'te Musul'a bağlı Sincar ilçesini ele geçirmiş; Kasım 2015'te Peşmergelerin düzenlediği bir operasyonla ilçe merkezi ve çevresi örgütten geri alınmıştı. Irak yönetiminin talebi üzerine Peşmerge güçleri 16 Ekim 2017'de Sincar'dan çekilmişti.

Erbil ile Irak merkezi hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması, ilçenin yeniden inşası, yönetimi ve güvenliğini kapsıyor. Ekim 2020'de varılan mutabakat gereği bölgenin güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak ve PKK ile diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar'dan çıkarılacaktı.

Barzani'nin açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin süregelen tıkanıklığa ve bölgedeki güvenlik meselelerinin çözümüne yönelik ulusal düzeyde alınması gereken kararlara dikkat çekiyor.