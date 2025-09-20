Barzani: PKK ve Haşdi Şabi Nedeniyle Sincar Anlaşması Uygulanamıyor

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Sincar Anlaşması'nın PKK ve Haşdi Şabi varlığı nedeniyle uygulanamadığını, Bağdat'ın gerekli adımları atması gerektiğini söyledi.

Yayın Tarihi: 20.09.2025 18:19
Güncelleme Tarihi: 20.09.2025 18:19
Barzani: PKK ve Haşdi Şabi Nedeniyle Sincar Anlaşması Uygulanamıyor

Barzani: PKK ve Haşdi Şabi Nedeniyle Sincar Anlaşması Uygulanamıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Duhok'ta Şeyhan-Laleş otoyolunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, Sincar Anlaşması'nın ilçede bazı yasa dışı güçlerin varlığı nedeniyle bugüne kadar hayata geçirilemediğini açıkladı.

Barzani, bir yıl önce temelini attıkları yolun bugün açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve Ezidiler'in IKBY'nin yerli ve özgün bir parçası olduğunu, onları hiçbir şekilde ayrı görmediklerini vurguladı.

Ezidilerin Sincar'daki dönüşlerinin onurlu şekilde gerçekleşebilmesi için Sincar Anlaşması'nın uygulanmasının çok önemli olduğunu belirten Barzani, uygulamanın önündeki en büyük engel olarak PKK ve Haşdi Şabi'nin ilçedeki varlığını işaret etti.

Barzani, "Sincar Anlaşması'nın uygulanması için merkezi hükümetle çok çaba harcadık ancak ilçede bazı yasa dışı güçlerin bulunması nedeniyle anlaşma şu ana kadar uygulanamadı." diyerek Bağdat'a, "gerekli adımları atması ve Ezidilerin onurlu bir şekilde Sincar dahil kendi bölgelerine dönmelerine kolaylık sağlaması" çağrısında bulundu.

Sincar Anlaşması ve Bölgedeki Gelişmeler

Terör örgütü DEAŞ, Ağustos 2014'te Musul'a bağlı Sincar ilçesini ele geçirmiş; Kasım 2015'te Peşmergelerin düzenlediği bir operasyonla ilçe merkezi ve çevresi örgütten geri alınmıştı. Irak yönetiminin talebi üzerine Peşmerge güçleri 16 Ekim 2017'de Sincar'dan çekilmişti.

Erbil ile Irak merkezi hükümeti arasında imzalanan Sincar Anlaşması, ilçenin yeniden inşası, yönetimi ve güvenliğini kapsıyor. Ekim 2020'de varılan mutabakat gereği bölgenin güvenliğinden Bağdat sorumlu olacak ve PKK ile diğer tüm yasa dışı gruplar Sincar'dan çıkarılacaktı.

Barzani'nin açıklamaları, anlaşmanın uygulanmasına ilişkin süregelen tıkanıklığa ve bölgedeki güvenlik meselelerinin çözümüne yönelik ulusal düzeyde alınması gereken kararlara dikkat çekiyor.

İLGİLİ HABERLER

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da özel hastanede ilaçla doğum iddialarına soruşturma
2
AA Grafik Ekibi TEKNOFEST'te Tecrübelerini Paylaştı
3
Fransa: Mahkeme Malakoff Belediye Binasındaki Filistin Bayrağının Kaldırılmasına Karar Verdi
4
Bakan Yumaklı: Alanya-Aliefendi Yangını Kontrol Altına Alındı
5
Duran New York'ta: 'Uluslararası Sistemde Adalet Arayışı' ve BM Reformu Çağrısı
6
Türkiye Maarif Vakfı Öğrencileri TEKNOFEST'te Uluslararası Projelerle Yer Aldı
7
Netanyahu ABD'den Mısır'a Baskı İstedi: Sina'daki Askeri Varlık ve Gazze Sürgünü Tartışması

5.000 TL Doğum Yardımı Yatacak — Gözler Aile Bakanlığı'nda

Tekfen Vakfı 2025-2026 Burs Başvuruları: 22 Eylül'de Başlıyor

Garanti BBVA'dan Eylül Fırsatı: Prim İadesiyle 5.000 TL'ye Varan Bonus

Akbank'tan Emeklilere Rekor Promosyon: 30.000 TL'ye Kadar Nakit Fırsatı (Eylül 2025)

İstanbul İcra İhalelerinde Toyota C-HR ve Nissan Juke Uygun Fiyatla Satışta

Süt Fiyatlarına Yeni Ayar: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 19,60 TL

Adana ve Antalya'da Cebinizi Sarsan Zamlar: Ekmek, Ulaşım ve Kreş Ücretlerinde Yeni Düzenleme

Ziraat Bankası'ndan Rekor Promosyon: Eğitim Personeline 81.500 TL + 1.000 TL

Türkiye Finans'tan Velilere: 1 Milyon TL'ye Vade Farksız Taksit ve Binlerce TL Bonus

EYT Uyarısı: 2026'ya Erteleyenleri Bekleyen Maaş Şoku

Kademeli Emeklilik 2027: İsa Karakaş Tarih ve Formülü Açıkladı

TCMB'den Esnafa Müjde: Banka Kartı POS Komisyonu %1,04'e Düştü