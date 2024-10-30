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Başakşehir'de Düğün Konvoyuna Ceza

Düğün konvoyu yapan 6 sürücü, trafik akışını engelledikleri için 13 bin 926 lira ceza aldı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 21:57
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 21:57
Başakşehir'de Düğün Konvoyuna Ceza

Başakşehir'de Düğün Konvoyuna Ceza

Başakşehir'de, düğün konvoyu yaparak trafiği aksatan 6 sürücüye toplamda 13 bin 926 lira ceza kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, 27 Ekim tarihinde Atatürk Bulvarı'nda gerçekleştirilen düğün konvoyuna ilişkin sosyal medyada yayımlanan görüntüler üzerine bir inceleme başlattı.

Ekipler, düğün konvoyundaki araçların plaka bilgilerinden yola çıkarak sürücülerin kimliklerini belirledi. Sürücüler Ö.Ö, H.Z, B.A.A, M.Z, İ.Z. ve S.Ö olarak tespit edildi ve yakalandı.

Söz konusu sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun çeşitli maddelerine aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle ceza kesildi. Bu maddeler arasında, "kol ve grup halinde araç kullanırken belirtilen esaslara uygun açıklık bırakmamak", "herhangi bir zorunluluk yoksa hız limitinin altında sürmek", "kamunun huzurunu bozacak şekilde araç kullanmak" ve "tehlikeli şerit değiştirmek" yer alıyor.

Kesilen ceza, toplamda 13 bin 926 lira olarak belirlendi.

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