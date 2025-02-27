Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı

Başakşehir'de Trafik Tartışması Krize Dönüştü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, yavaş gittiğini öne süren bir minibüs şoförü, kadın sürücünün yolunu keserek dikkat çeken bir olaya imza attı. Söz konusu durum, sosyal medyada yayılan görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Ceza ve Trafikten Men

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Necmettin Erbakan Caddesi'nde kaydedilen görüntüler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan incelemelerde, S.S isimli minibüs şoförünün, yolda yavaş ilerlediğini iddia ettiği Z.T isimli kadın sürücünün aracının önüne kırarak yolunu kestiği tespit edildi. Olay sırasında kadının aracının camına tükürdüğü de belirlendi.

Polis, yakalanan S.S'ye 11 bin 253 lira idari ceza uygularken, minibüsüne de 10 gün süreyle trafikten men kararı aldı. Ayrıca, S.S. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli işlem başlatıldı.