Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı

İstanbul Başakşehir'de bir minibüs şoförüne, yolunu kestiği kadın sürücüye ceza kesildi ve aracına el konuldu.

Yayın Tarihi: 27.02.2025 19:55
Güncelleme Tarihi: 27.02.2025 19:55
Başakşehir'de Kadın Sürücünün Yolunu Kesen Minibüs Şoförü Yakalandı

Başakşehir'de Trafik Tartışması Krize Dönüştü

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde, yavaş gittiğini öne süren bir minibüs şoförü, kadın sürücünün yolunu keserek dikkat çeken bir olaya imza attı. Söz konusu durum, sosyal medyada yayılan görüntülerle gün yüzüne çıktı.

Ceza ve Trafikten Men

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Necmettin Erbakan Caddesi'nde kaydedilen görüntüler üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Yapılan incelemelerde, S.S isimli minibüs şoförünün, yolda yavaş ilerlediğini iddia ettiği Z.T isimli kadın sürücünün aracının önüne kırarak yolunu kestiği tespit edildi. Olay sırasında kadının aracının camına tükürdüğü de belirlendi.

Polis, yakalanan S.S'ye 11 bin 253 lira idari ceza uygularken, minibüsüne de 10 gün süreyle trafikten men kararı aldı. Ayrıca, S.S. hakkında kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçundan adli işlem başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?
2
TRT Tabii'nin 'Yankı' Dizisi Görünmez El'in Galası Görkemli Bir Şekilde Yapıldı
3
28 Şubat 2025 Gündemi: Politika, Ekonomi ve Spor Etkinlikleri
4
Aksaray'da Gürültü Kavgasında İki Kardeş Silahla Yaralandı
5
İstanbul'da 2.000 TL Ramazan Yardımı 1 Mart'tan Önce Ödenecek
6
Mısır'da Gazze için Görüşmeler Başladı: Ateşkes ve Esir Takası Anlaşması Üzerine yoğun Müzakereler
7
Trump, Rusya'nın İşgal Girişimlerinin Devam Etmeyeceğini Düşünüyor

Karadeniz'de 28 Şubat Okul Tatilleri: Hangi İllerde Eğitime Ara Verildi?

Yeni Emeklilik Yasası ile Kadınlara Erken Emeklilik Fırsatı

ATM’lerden Para Çekerken Dikkat! İşlemler İptal Olacak

Yeni Su Faturası Sistemi: Artışlar 2026'da Başlayacak

Halkbank'tan 2025 Aile Yılı Destek Paketi

Resmi Gazete'de KDV Muafiyeti Müjdesi: Dijital Girişimciler Kazanıyor

Mansur Yavaş'tan Ankaralı Ailelere Ücretsiz Düğün Salonu Desteği

İstanbul ve İzmir'de Zabıta Alımları Başlıyor!

Karadeniz Bölgesi'nde 4 İl Eğitimde Ara Verdi

Fuzul Topraktan: 18.500 TL ile Ev Sahibi Olma Fırsatı!

Alanya’da Öğrencilere Büyük Destek: Ücretsiz Eğitim Kursları Başladı

E-Devlet'ten Vatandaşlık Maaşı Başvuruları Başlıyor