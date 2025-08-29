Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Havalimanı istikametinde panelvan ile motosiklet çarpıştı

Başakşehir'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada bir panelvan minibüs ile motosiklet çarpıştı ve motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Havalimanı istikametine giden Yavuz Haktan A.'nın kullandığı 34 GIU 606 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Zafer A.'nın idaresindeki 34 CPB 982 plakalı panelvan minibüsün Başakşehir mevkiinde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Haktan A. ile arkasında bulunan Ercan Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Panelvan minibüsün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle iki şeridi kapanan otoyol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.