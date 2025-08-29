DOLAR
41,15 -0,24%
EURO
48,01 0,28%
ALTIN
4.507,88 -0,01%
BITCOIN
4.524.326,49 1,76%

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda panelvan ile motosiklet çarpıştı; motosikletteki iki kişi yaralandı, birinin durumu ağır.

Yayın Tarihi: 29.08.2025 11:33
Güncelleme Tarihi: 29.08.2025 11:33
Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

Başakşehir'de Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kaza: 2 Yaralı

İstanbul Havalimanı istikametinde panelvan ile motosiklet çarpıştı

Başakşehir'de, Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde meydana gelen kazada bir panelvan minibüs ile motosiklet çarpıştı ve motosikletteki iki kişi yaralandı.

Kaza, İstanbul Havalimanı istikametine giden Yavuz Haktan A.'nın kullandığı 34 GIU 606 plakalı motosiklet ile aynı yönde seyreden Zafer A.'nın idaresindeki 34 CPB 982 plakalı panelvan minibüsün Başakşehir mevkiinde çarpışması sonucu gerçekleşti.

Kazada, motosiklet sürücüsü Yavuz Haktan A. ile arkasında bulunan Ercan Ş. yaralandı. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralılardan Ercan Ş.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Panelvan minibüsün şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle iki şeridi kapanan otoyol, araçların çekiciyle kaldırılmasının ardından normale döndü.

İLGİLİ HABERLER

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Muş’ta Berivanlar Üç Tekerlekli Motosikletlerle Yaylaya Çıkıyor
2
Isparta'da Depremzede Saadet Nalcı 'Moral İstasyonu'nda Türkülere Eşlik Ediyor
3
Paetongtarn Şinavatra Azledildi: Anayasa Mahkemesi Hun Sen Görüşmesini Gerekçe Gösterdi
4
23 Ülkeden 33 Gazeteci TEKNOFEST Mavi Vatan'da — Türk Savunma Sanayisi Uluslararası Medya Programı
5
Tekirdağ Kumbağ'da denizde kadın cesedi bulundu: Olena Ivasenko (51)
6
Endonezya'da Polis Aracının Çarptığı Affan Kurniawan'ın Ölümü Protestolara Neden Oldu
7
EKK: Türkiye Yüzyılı ile Ekonomide Kalıcılık ve Yatırım Ortamı İyileştirmesi

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

Kayseri ve Muğla'da dev kamu ihaleleri EKAP'ta açıldı

İnternete Otomatik Zam Dönemi Başladı: Türk Telekom'a Yılda 2 Zam Yetkisi

2026-2027 Memur ve Emekli Maaş Zammı Belli Oldu

Devlet destekli elektrik ve altyapı atağı: Meşepınarı ve Hekimhan ihaleye çıktı