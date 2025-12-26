DOLAR
Başçayır İlkokulu'nda Kızılay Kan Bağışı Etkinliği

Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi, Köşk Başçayır İlköğretim Okulu'nda "Kızılay’a kan ver insana can ver" sloganıyla kan bağışı etkinliği düzenledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:44
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 17:44
Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi'nin düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü

Kızılay Aydın Kan Bağış Merkezi tarafından Köşk Başçayır İlköğretim Okulunda "Kızılay’a kan ver insana can ver" sloganıyla bir kan bağışı etkinliği gerçekleştirildi.

Etkinliğe Köşk Başçayır İlkokulu yöneticileri, öğretmenleri, personeli ve vatandaşlar katılarak etkinliğe önemli katkı sağladı.

Köşk Başçayır İlkokulu Müdürü Bahattin Akaydın düzenlenen kan bağışı etkinliği sonrası; "Okulumuz yöneticileri, öğretmenleri ve personeli Aydın Kızılay Şubesi ile ortaklaşa düzenlediğimiz ’Kızılay’a kan ver insana can ver’ sloganıyla duyurduğumuz kan bağış etkinliğine büyük destek verdiler. İnsan sağlığına ve hayatına duyarlılık gösteren tüm yöneticilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum" açıklamasında bulundu.

