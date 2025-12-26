DOLAR
42,91 -0,17%
EURO
50,56 0,59%
ALTIN
6.267,69 -1,58%
BITCOIN
3.741.365,01 0,78%

Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti

Kastamonu'da toplanan vatandaşlar, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu öncülüğünde Gazze'deki saldırıları protesto ederek barışçıl 'şahitlik' çağrısını yeniledi.

Yayın Tarihi: 26.12.2025 17:57
Güncelleme Tarihi: 26.12.2025 18:45
Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti

Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti

Nasrullah Meydanı'nda cuma namazı çıkışı basın açıklaması

Kastamonu'da cuma namazı çıkışında bir araya gelen vatandaşlar, Gazze'deki insanlık dramına dikkat çekerek İsrail'i protesto etti. Eylem, İnsanlık İttifakı ve Milli İrade Platformu tarafından düzenlenen basın açıklamasıyla gerçekleştirildi.

Toplantı, Nasrullah Meydanında yapıldı. Katılımcılar, İsrail saldırılarını kınayarak, sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması ile gıda ve suya erişim gibi temel insani ihtiyaçların sağlanması çağrısında bulundu ve barışçıl 'şahitlik' çağrısını yineledi.

Grup adına konuşan TÜGVA Kastamonu İl Temsilcisi Selim Önen: "Gazze’de yaşam, ‘normalleşme’ değil, hayatta kalma mücadelesi üzerinden sürmektedir. Uluslararası hukuk, güçlüye kalkan, zayıfa verilen sus payı olmamalıdır. İnsan hakları söylemi yalnızca rahat coğrafyaların dekoru olarak görülmemelidir. Bugün Gazze’de sivillerin korunması, sağlık sisteminin ayakta tutulması, gıda ve suya erişim gibi en temel başlıklar hala tartışma konusuysa burada yalnızca bir ‘kriz’ değil, aynı zamanda uluslararası düzenin ‘itibar kaybı’ yaşanmaktadır. Bugün yaşadığımız iletişim çağında, bir çocuğun soğukta can verdiği haberini ‘akış’ içinde tüketebiliyorsak, burada bir sorun vardır. Bir toplumun ihtiyaç duyduğu ‘insani yardım’ kavramı bile süslenerek tartışmalı hale getiren ‘prosedürler’ var ise burada bir sorun vardır. Bu çağrımız bir ülkeye, bir halka, bir kuruma karşı önyargı değil; insan hayatını merkeze alan evrensel bir tutarlılık talebi içermektedir. Milli İrade Platformu ve İnsanlık İttifakı çatısı altında 400’ü aşkın paydaş sivil toplum kuruluşuyla birlikte, kamu vicdanını diri tutmak ve insanlık onurunu savunmak amacıyla barışçıl ‘şahitlik’ çağrımızı yineliyoruz" dedi.

İNSANLIK İTTİFAKI VE MİLLİ İRADE PLATFORMU TARAFINDAN FİLİSTİN’E YÖNELİK DESTEK AÇIKLAMASINDA...

İNSANLIK İTTİFAKI VE MİLLİ İRADE PLATFORMU TARAFINDAN FİLİSTİN’E YÖNELİK DESTEK AÇIKLAMASINDA TÜGVA KASTAMONU İL TEMSİLCİSİ SELİM ÖNEN, GAZZE’DE NORMALLEŞME SÜRECİNİN OLMADIĞINI, AKSİNE HAYATTA KALMA MÜCADELESİNİN YAŞANDIĞINI SÖYLEDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana’da 11. Yargı Paketiyle Tahliyeler Başladı
2
Tunceli'ye 16 Yeni Hekim Kadrosu: 126’ncı DHY Kurası Sonuçlandı
3
Erzincan'da üreticiye destek: %75 hibe ile 15 dut sıkma ve 55 koyun kırkım makinesi dağıtıldı
4
Kastamonu'da Vatandaşlar Gazze İçin İsrail'i Protesto Etti
5
Erzincan Halk Günü Toplantısı'nda 52 Talep Dinlendi
6
Başçayır İlkokulu'nda Kızılay Kan Bağışı Etkinliği
7
Erzincan'da 29. Birim Amirleri Toplantısı: Vali Aydoğdu'dan 'Tam Hazırlık' Talimatı

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

2026 Bedelli Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? 52 Bin TL'lik Son Uyarı

26 Aralık 2025 Cuma namazı saatleri: İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller

Ebru Köksal ve Lütfi Arıboğan Gözaltında: TFF'de Şike ve FETÖ İddiaları

Regaip Kandili Namazı Nasıl Kılınır? Kaç Rekat, Okunacak Dualar ve Vakti

Hacet Namazı nasıl kılınır, kaç rekattır? Hacet Duası (Arapça-Türkçe)

11. Yargı Paketi Resmi Gazete’de: GSS Borçları Silindi, 50 Bin Tahliye

Regaip Kandili Mesajları — En Güzel, Resimli ve Kısa Seçkiler

2026 KYK Burs ve Kredi Ücretlerine Zam Bekleniyor: GSB Aralık Duyurusuna Hazırlanıyor

2025 Regaip Kandili Ne Zaman? Diyanet Açıkladı