Yaşlılara kış uyarısı: Gizli susuzluk ve enfeksiyon riskine dikkat

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Aile Hekimi Uzmanı ve Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM) Birimi Sorumlusu Doç. Dr. Nil Tekin, kış aylarında yaşlı bireylerin sağlık risklerinin arttığını belirterek önemli uyarılarda bulundu. Tekin, ileri yaşla birlikte organ rezervlerinin azalmasının mevsimi daha kritik hale getirdiğini ve bu değişimlerin hastalıklarla karıştırılmaması gerektiğini vurguladı.

Kışın gizli tehlikesi: Dehidrasyon

Doç. Dr. Nil Tekin, kışın azalına susama hissi nedeniyle ortaya çıkan gizli susuzluk (dehidrasyon) riskine dikkat çekti. Tekin, yaşlı bireylerin susamayı beklemeden günde 8-10 bardak sıvı tüketmelerini önerdi. Ağız kuruluğu, dilde kuruma ve çatlaklar, kafa karışıklığı, baş dönmesi, yürüme güçlüğü ve idrar miktarında azalma gibi belirtiler dehidrasyonun önemli işaretleri olarak sıralandı.

Tekin, suya alternatif olarak ıhlamur, ayran ve sebze ağırlıklı ev yapımı çorbalar tavsiye ederken, bakım verenlerin idrar rengi ve sıklığını takip etmelerinin ve su içmenin saatli bir alışkanlık haline getirilmesinin hayati önem taşıdığını belirtti.

Bağışıklık için protein ve vitamin desteği

Bağışıklığın korunmasında dengeli beslenmenin önemine değinen Tekin, kas kayıplarını önlemek için günlük protein alımının kontrol edilmesi gerektiğini ifade etti. Tekin, kırmızı et yerine tavuk ve hindi eti ile haftada en az 2-3 kez balık tüketilmesini önerdi. Ayrıca turşu ve yoğurt gibi fermente gıdaların bağışıklığı desteklediğini kaydetti.

Kışın güneş ışığından yeterince yararlanılamaması nedeniyle D vitamini eksikliğinin artabileceği uyarısını yapan Tekin, takviyelerin mutlaka doktor kontrolünde ve önerilen dozlarda alınması gerektiğini belirtti.

Mevsimsel duygusal bozukluğa karşı önlem

Doç. Dr. Nil Tekin, kış aylarında azalan fiziksel aktivite ve güneş ışığı eksikliğinin mevsimsel duygusal bozukluğa yol açabileceğini söyledi. Tekin, güneş alan pencerelerin yanında vakit geçirilmesini, uygun giysilerle kısa açık hava yürüyüşleri yapılmasını ve ev içinde aktif kalınmasını önerdi. Oda ısısının ılık tutulması, yatağın sıcak ve konforlu olması ve oda havasının kurumasını önlemek için nemlendirici veya su ile buharlı ortam oluşturulması gerektiğini vurguladı.

YAŞAM merkezi kışın güven sağlıyor

Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesindeki Sağlıklı Yaş Alma Merkezi (YAŞAM)ın, özellikle 80 yaş ve üzeri bireyler için kış şartlarında önemli bir güven merkezi olduğunu belirten Tekin, merkezde hekim, gerontolog, hemşire ve fizyoterapistten oluşan bir ekiple bütüncül takip yapıldığını söyledi. Durumu ağırlaşan veya fonksiyonel kaybı artan bireylerin hızla Evde Sağlık Hizmetlerine yönlendirildiğini ve bakımın kesintisiz sürdürüldüğünü ifade etti.

3 altın kural

Doç. Dr. Nil Tekin, kış aylarında yaşlı bireyler için üç altın kuralı şu sözlerle sıraladı: "Her mevsim aktif kalınmalı, fiziksel ve sosyal etkileşim sürdürülmeli. Doktor önerisiyle grip ve pnömokok aşıları ihmal edilmemeli. Sağlığın korunması için YAŞAM ve Evde Sağlık birimlerinin sunduğu profesyonel desteklerden faydalanılmalı."

Tekin, yaşlılığın bir hastalık değil, yaşamın doğal bir dönemi olduğunu vurgulayarak, gerekli önlemler alındığında kış aylarının sağlıklı ve mutlu geçirilebileceğini sözlerine ekledi.

