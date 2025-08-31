Başdanışman Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Edirnekapı'da Uğurlandı

Cenaze töreni Fatih Camisi'nde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Tören, Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Kefeli'nin eşi Nihal Kefeli, Akif Çağatay Kılıç ve eşi Eda Kılıç başta olmak üzere aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kefeli'nin naaşı dualarla cenaze arabasına taşındı ve defin işlemleri için yola çıkarıldı.

Ahmet İlhan Kefeli'nin cenazesi Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı belediye başkanları ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

