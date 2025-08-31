DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.477.101,24 -0,28%

Başdanışman Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Edirnekapı'da Uğurlandı

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli, Fatih Camisi'ndeki törenin ardından Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'na defnedildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:47
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:01
Başdanışman Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Edirnekapı'da Uğurlandı

Başdanışman Kılıç'ın Kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli Edirnekapı'da Uğurlandı

Cenaze töreni Fatih Camisi'nde gerçekleştirildi

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli için İstanbul'da cenaze töreni düzenlendi.

Tören, Fatih Camisi'nde ikindi namazının ardından gerçekleştirildi. Kefeli'nin eşi Nihal Kefeli, Akif Çağatay Kılıç ve eşi Eda Kılıç başta olmak üzere aile yakınları cami avlusunda taziyeleri kabul etti.

İkindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kefeli'nin naaşı dualarla cenaze arabasına taşındı ve defin işlemleri için yola çıkarıldı.

Ahmet İlhan Kefeli'nin cenazesi Edirnekapı Necatibey Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine; Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Demir, TİHEK Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti MKYK Üyesi Mahir Ünal, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, bazı belediye başkanları ile aile yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın (sol 3) vefat...

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın (sol 3) vefat eden kayınpederi Ahmet İlhan Kefeli için Fatih Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak (sol 2), İstanbul Valisi Davut Gül, TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu (solda), Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK) Başkanı Fahrettin Altun (sol 4) ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir de (sol 6), törene katıldı.

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı, Büyükelçi Akif Çağatay Kılıç'ın (sol 3) vefat...

İLGİLİ HABERLER

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Avustralya'da Aşırı Sağın Göçmen Karşıtı Gösterileri: Sydney ve Melbourne'de Gerilim
2
Haiti'de Silahlı Çete Saldırısında 530 Mahkum Firar Etti
3
Berri: Hizbullah'ın Silahları Anayasaya Uygun Tartışılmalı
4
Düzce'de hafif ticari araç dereye devrildi: 2'si çocuk 5 yaralı
5
Endonezya'da Milletvekili Ödenekleri İptal Edildi: Prabowo Subianto Açıkladı
6
Emre Erdemoğlu’nun 'West of Eden' Koleksiyonu Moskova Moda Haftası'nda Beğeni Topladı
7
Kara Astsubay MYO'nda Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta