Başiskele'de 'Gönül Bağı' Buluşması: Eğitim Camiası Bir Araya Geldi

Başiskele'de 'Gönül Bağı' Eğitim Buluşması

Başiskele Belediyesi tarafından düzenlenen "Gönül Bağı Buluşmaları" kapsamında ilçe protokolü ile eğitim kurumlarının yöneticileri ve okul aile birliği temsilcileri bir araya geldi.

Toplantı, Başiskele Sahili’ndeki bir restoranda gerçekleştirildi. Programa; Başiskele Kaymakamı Dr. Soner Şenel, Belediye Başkanı Yasin Özlü, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Şendoğan, İlçe Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Ferhat Solakoğlu ile okul müdürleri ve aile birliği başkanları katıldı.

Toplantıda ilçedeki eğitim yatırımları değerlendirildi ve eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

"İmkanlarımızı seferber ediyoruz"

Toplantıda konuşan Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü, eğitimi her zaman öncelikli bir alan olarak gördüklerini söyledi. Çocukların geleceğin teminatı olduğunu vurgulayan Özlü, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz. Eğitime yapılan her yatırım, Başiskele’nin yarınına yapılan yatırımdır. Fiziki desteklerden sosyal, kültürel ve sanatsal projelere kadar eğitimin her alanında imkanlarımızı seferber ediyoruz. Amacımız, çocuklarımızın daha nitelikli ortamlarda eğitim alması ve fırsat" dedi.

Özlü, eğitim paydaşlarıyla kurulan güçlü iletişimin önemine de değinerek, "Okul idarecilerimiz ve ailelerimizle kurduğumuz bu gönül bağı, Başiskele’de eğitim kalitesini daha da yukarıya taşıyacaktır" şeklinde konuştu.

