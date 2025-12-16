Başiskele Koridorunda Geofoam ile 350 Milyon TL Tasarruf

Başiskele Kavşağı Koridor Projesinde Son Durum

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından D-130 kara yolu üzerindeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla hayata geçirilen Başiskele Kavşağı Koridor Projesinde fiziki ilerleme %38 seviyesine ulaştı. Haziran ayında başlayan ve 16 kilometrelik ulaşım koridorunu kapsayan projede zemin iyileştirme, geogrid-geokompozit serimi ve yol üstyapı imalatları devam ediyor.

Geofoam teknolojisi maliyeti düşürdü

Projedeki zemin dolgusu olarak tercih edilen hafif ve dayanıklı geofoam blokları sayesinde, ilk yatırım maliyetinden yaklaşık 350 milyon lira tasarruf sağlandı. Yaklaşık 100 bin metreküp geofoam kullanımı ile projede 9 bin tırın trafikte olmasının önüne geçildi; bu sayede trafik yükü hafiflerken, yaklaşık 14 milyon liralık yakıt ve 26 bin 912 saatlik zaman tasarrufu elde edildi.

Köprü, menfez ve dolgu çalışmaları

Proje kapsamında inşa edilecek 9 köprü için öngörülen fore kazık imalatlarının %93%90’ı tamamlandı. D-130 kara yoluna nefes aldıracak projede ayrıca 7 menfez ve 2 yaya üst geçidi yer alıyor. Güney yan yolda (İzmit istikameti) geofoam dolgu ve askeriye alt geçit köprüsünün betonarme işlemleri tamamlanarak güzergah bütünlüğü sağlandı; kuzey yan yolda (Gölcük istikameti) ise dolgu çalışmaları devam ediyor.

Toplamda 30 bin metreküp beton ve 5 bin 500 ton nervürlü demir kullanılacak. Trafik güvenliği için 13 bin metre yağmur suyu hattı ile 11 bin 500 metre oto korkuluk imalatı gerçekleştirilecek.

Aydınlatma ve elektrik altyapısı

Enerji verimliliği hedefiyle projede yeni nesil LED armatürler kullanılıyor; aydınlatma çalışmalarında ilerleme %95 seviyesine ulaşırken, elektrik hatlarının yer altına alınma işlemleri de sürüyor.

