Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: Kocasinan 5 bin 500 ton tuzla karla mücadeleye hazır

Meteoroloji uyarısı sonrası tüm önlemler alındı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarı doğrultusunda ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Başkan, depoda 5 bin 500 ton tuz hazır bulunduğunu ve ekiplerin görev için organize edildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" sözleriyle çalışmaların kararlılığını vurguladı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerin; greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları gibi makinelerle donatıldığı kaydedildi.

Başkan ayrıca ekiplerin olası aksaklıkların önüne geçmek için 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacağını, hava tahminlerinin yakından takip edildiğini ve muhtemel buzlanma olaylarına karşı her türlü önlemin alındığını aktardı. Vatandaşlara da daha dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Ne kadar önlem alırsak, bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur" dedi.

Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz, vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir" diyerek tamamladı.

