DOLAR
42,71 -0,04%
EURO
50,25 -0,09%
ALTIN
5.885,1 0,38%
BITCOIN
3.674.960,19 -0,23%

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: Kocasinan 5 bin 500 ton tuzla karla mücadeleye hazır

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji uyarısı sonrası 5 bin 500 ton tuzla kar ve buzlanmaya karşı 24 saat, 3 vardiya hazır olduklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 10:03
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 10:03
Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: Kocasinan 5 bin 500 ton tuzla karla mücadeleye hazır

Başkan Ahmet Çolakbayrakdar: Kocasinan 5 bin 500 ton tuzla karla mücadeleye hazır

Meteoroloji uyarısı sonrası tüm önlemler alındı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Meteoroloji tarafından yapılan uyarı doğrultusunda ilçe genelinde soğuk ve yağışlı havaya karşı tüm hazırlıkların tamamlandığını duyurdu. Başkan, depoda 5 bin 500 ton tuz hazır bulunduğunu ve ekiplerin görev için organize edildiğini belirtti.

Çolakbayrakdar, "Yeter ki bereket yağsın, kar temizlemeye hazırız" sözleriyle çalışmaların kararlılığını vurguladı. Fen İşleri, Temizlik İşleri ve Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri ile diğer birimlerin; greyder, yol tuzlama araçları, kamyonlar, kaldırım temizleme araçları gibi makinelerle donatıldığı kaydedildi.

Başkan ayrıca ekiplerin olası aksaklıkların önüne geçmek için 3 vardiya halinde 24 saat görev başında olacağını, hava tahminlerinin yakından takip edildiğini ve muhtemel buzlanma olaylarına karşı her türlü önlemin alındığını aktardı. Vatandaşlara da daha dikkatli olmaları uyarısında bulunarak, "Ne kadar önlem alırsak, bizim için o kadar daha güvenli ve sağlıklı olur" dedi.

Çolakbayrakdar sözlerini, "Bütün hizmetlerimizde olduğu gibi kar temizleme çalışmalarımızda da önceliğimiz, vatandaşımızın güvenliği ve memnuniyetidir" diyerek tamamladı.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN UYARIYLA BİRLİKTE...

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN UYARIYLA BİRLİKTE GEREKLİ TÜM ÖNLEMLERİ ALDIKLARINI VE BU İSTİKAMETTE 5 BİN 500 TON TUZUN HAZIR BEKLEDİĞİNİ BELİRTEREK; "YETER Kİ BEREKET YAĞSIN, KAR TEMİZLEMEYE HAZIRIZ" DEDİ.

KOCASİNAN BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇOLAKBAYRAKDAR; METEOROLOJİ TARAFINDAN YAPILAN UYARIYLA BİRLİKTE...

İLGİLİ HABERLER

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış
2
Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar
3
Tekirdağ'da 423 Araçlık Dev Yatırım
4
Kop Tüneli 13 Yıldır Bitmiyor: Bayburt’ta "Patates deposu mu olacak?"
5
Bitlis’te Kar Yağışı Etkili: Kent Merkezi ve Yüksek Rakımlar Beyazlandı
6
Nazilli Belediyesi'nin 'Yeşeren Topraklar'ı: 5 Bin Fidan Kısa Sürede Tükendi
7
Meksika'da Cessna Citation III düştü — 7 ölü

Sağlık Bakanlığı 26 bin 673 Personel Alımı 2026: Başvuru Tarihleri ve Kadrolar

Beyaz Show Kanal D'ye Dönüyor — Ne Zaman Başlıyor?

Bedelli Askerlik Ücreti ve Başvuru Takvimi: 2026 Zammından Önce Son Çıkış

Selahattin Aydın Gözaltına Alındı: GAİN Medya Sahibine Yönelik İddialar

Anahat Holding kimin? Gain Medya'ya operasyon, TMSF kayyum atadı

Müge Anlı'da Şok İddia: Emine Yıldırımcan ve 'Tespih Makinesi' Vahşeti

Şevkiye Dilara Yıldız Kimdir? Adli Tıp Testi Pozitif Çıktı

2026 Yılbaşı Tatili Kaç Gün Olacak? Tatil 4 Güne Çıkıyor

100 Bin İşçiye Kadro Müjdesi Geliyor mu? Bakan Işıkhan’dan Açıklama ve Tediye Tarihi

Aile Bakanlığı 3 Bin Personel Alımı Başvuruları Başladı — e-Devlet Üzerinden 15-26 Aralık

Gülşah Durbay Neden Öldü? Hastalığı ve Tıbbi Rapor

CarrefourSA A101 mi Olacak? Satış İddiaları ve Borsa Tepkisi