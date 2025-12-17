DOLAR
Başkan Bilal Özdoğan, 17 Aralık Şehitlerini Dualarla Andı

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17 Aralık 2016'da Kayseri'de şehit olan 15 askerin 9. yıl dönümünde Talas Bulvarı'ndaki anma programında şehitleri dualarla yad etti.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 14:15
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 14:15
Anma Töreni

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, 17 Aralık 2016 tarihinde Kayseri’de gerçekleştirilen ve 15 kahraman askerin şehit olduğu, 54 askerin yaralandığı hain terör saldırısının 9. yıl dönümünde düzenlenen anma programına katıldı. Program, Talas Bulvarı üzerindeki saldırı noktasında yapıldı ve şehitler dualarla yad edildi.

Olayın Detayları

17 Aralık 2016 tarihinde 1.Komando Tugayı'nda görev yapan askerlerin çarşı izni sırasında hedef alındığı saldırıda 15 kahraman askerimiz şehit olmuştu. Anma programında Kur’an-ı Kerim okundu, dualar edildi ve şehitler tek tek isimleriyle rahmetle yâd edildi.

Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, şehitlerin hatırasını yaşatmanın millet olarak en büyük sorumluluklardan biri olduğunu vurguladı. Başkan Özdoğan açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"17 Aralık 2016’da bu noktada gerçekleştirilen hain saldırının üzerinden 9 yıl geçti. Ancak yaşanan acı, ilk günkü tazeliğini koruyor. Vatanımızın birliği ve bütünlüğü uğruna canlarını feda eden 15 kahraman askerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Aziz şehitlerimizin emaneti olan bu topraklara sahip çıkmak, bizim için en büyük sorumluluktur."

Terörün hiçbir zaman amacına ulaşamayacağını vurgulayan Başkan Özdoğan, birlik ve beraberlik mesajı vererek, "Bu tür hain saldırılar milletimizin iradesini asla zayıflatamaz. Şehitlerimizin uğruna can verdiği değerler, milletimizin ortak değerleri olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Birlik, beraberlik ve kardeşlik içinde; huzur ve güven ortamını korumak için kararlılıkla yolumuza devam edeceğiz. Vatan size minnettardır" dedi.

Anma programı, yapılan duaların ardından sona ererken; Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan ve programa katılan protokol üyeleri ile vatandaşlar, şehitler anıtına karanfil bırakarak saygı duruşunda bulundu.

