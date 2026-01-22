Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kocasinan Belediyesi ekipleri, modern araç filosu ve donanımlı personeliyle karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekiplerin sahada olduğu bildirildi.

Çalışmalar ve öncelikler

Çalışmalar, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre yürütülüyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının şehre ayrı bir güzellik ve bereket kattığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar şöyle konuştu: "Kar yağışıyla birlikte çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri’mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Kocasinan Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız"

Kar yağışı öncesinde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı, çalışmaların öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda sürdüğü vurgulandı. Ekipler 3 vardiya halinde görev yapıyor.

Ekipler sahada

Çolakbayrakdar ayrıca şunları söyledi: "Modern araçlarımız ve ekipmanlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla açık tutuluyor. Yaya kaldırımlarında da titiz bir çalışma yürütüyoruz."

Kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceği, Başkan Çolakbayrakdar'ın "Hemşehrilerimizin karın keyfini güvenle yaşayabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz" sözleriyle aktarıldı.

