Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Kocasinan Belediyesi, modern araç filosu ve 3 vardiya ile 24 saat karla mücadele ediyor; Başkan Ahmet Çolakbayrakdar çalışmaların sürdüğünü ve güvenli ulaşımı vurguladı.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 13:03
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 13:03
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Sabah saatlerinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından Kocasinan Belediyesi ekipleri, modern araç filosu ve donanımlı personeliyle karla mücadeleyi aralıksız sürdürüyor. Kar yağışının başlamasıyla birlikte tüm ekiplerin sahada olduğu bildirildi.

Çalışmalar ve öncelikler

Çalışmalar, vatandaşların güvenli ve kesintisiz ulaşımını sağlamak amacıyla 24 saat esasına göre yürütülüyor. Başkan Ahmet Çolakbayrakdar, kar yağışının şehre ayrı bir güzellik ve bereket kattığını belirtti.

Başkan Çolakbayrakdar şöyle konuştu: "Kar yağışıyla birlikte çalışmalarımız kesintisiz şekilde devam ediyor. Dört mevsimi ayrı güzel olan Kayseri’mizde yağan kar, özellikle kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşan hemşehrilerimiz için berekettir. Kocasinan Belediyesi olarak, tüm ekiplerimizle birlikte vatandaşlarımızın ulaşımlarını daha rahat ve güvenli şekilde sağlayabilmeleri için sahadayız"

Kar yağışı öncesinde gerekli tüm hazırlıkların yapıldığı, çalışmaların öncelikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı cadde, sokak ve kaldırımlarda sürdüğü vurgulandı. Ekipler 3 vardiya halinde görev yapıyor.

Ekipler sahada

Çolakbayrakdar ayrıca şunları söyledi: "Modern araçlarımız ve ekipmanlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız. Tüm cadde, sokak ve kaldırımlar kar küreme ve temizleme çalışmalarıyla açık tutuluyor. Yaya kaldırımlarında da titiz bir çalışma yürütüyoruz."

Kar yağışının olumsuzluğa yol açmaması için çalışmaların aralıksız devam edeceği, Başkan Çolakbayrakdar'ın "Hemşehrilerimizin karın keyfini güvenle yaşayabilmesi için yoğun gayret sarf ediyoruz" sözleriyle aktarıldı.

SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ; MODERN...

SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ; MODERN ARAÇ FİLOSU VE DONANIMLI PERSONELİYLE KARLA MÜCADELE ÇALIŞMALARINI ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYOR.

SABAH SAATLERİNDE ETKİLİ OLAN YOĞUN KAR YAĞIŞININ ARDINDAN KOCASİNAN BELEDİYESİ EKİPLERİ; MODERN...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Menekşe'de Tekne Çilesi: Balıkçılar İBB'den Kalıcı Çözüm Bekliyor
2
Cıngı Mecliste: Bina Görevlilerinin Promosyon ve Çalışma Hakları
3
Bozdoğan'da Kızıltepe Sosyal Tesisi Yenilendi
4
Süper Grip (H3N2) Uyarısı: Çocuklarda Nefes Darlığına Dikkat
5
Hasankeyf’te Tütün Denetimi: Halk Sağlığı İçin Sahaya İndiler
6
Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada
7
Başkan Çolakbayrakdar: Modern araçlarımızla Kocasinan’ın her noktasındayız

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları