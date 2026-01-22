Yenipazar'da Kışlık Düğün Salonu Yenilendi — Akustik ve Yalıtım Çalışması

Yenipazar'da Kışlık Düğün Salonu Yenilendi

Yenipazar Belediyesi, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kışlık Düğün Salonu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar

Yapılan çalışmalarda vatandaşların sıkça şikayet ettiği ses akustiği sorunu giderildi. Uygulanan yalıtım çalışmaları sayesinde salonun ses sistemi daha anlaşılır ve gürültüsüz hale getirildi; böylece müzik keyfi artırıldı.

Başkanın açıklaması

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, belediye olarak mutlu günlere ev sahipliği yapan alanları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Ercan, evlenecek gençlerin bu özel günlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini istediklerini ifade ederek, tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Modernizasyon

Belediye yetkilileri, gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında salonun artık daha modern bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

