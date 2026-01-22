Yenipazar'da Kışlık Düğün Salonu Yenilendi — Akustik ve Yalıtım Çalışması

Yenipazar Belediyesi, Kışlık Düğün Salonu'nda akustik ve yalıtım başta olmak üzere kapsamlı yenileme yaparak salonu modern ve konforlu hale getirdi.

Yayın Tarihi: 22.01.2026 15:43
Güncelleme Tarihi: 22.01.2026 15:43
Yenipazar'da Kışlık Düğün Salonu Yenilendi — Akustik ve Yalıtım Çalışması

Yenipazar'da Kışlık Düğün Salonu Yenilendi

Yenipazar Belediyesi, ilçe merkezinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı Kışlık Düğün Salonu'nda kapsamlı bir yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan çalışmalar

Yapılan çalışmalarda vatandaşların sıkça şikayet ettiği ses akustiği sorunu giderildi. Uygulanan yalıtım çalışmaları sayesinde salonun ses sistemi daha anlaşılır ve gürültüsüz hale getirildi; böylece müzik keyfi artırıldı.

Başkanın açıklaması

Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan, belediye olarak mutlu günlere ev sahipliği yapan alanları daha konforlu hale getirmeyi amaçladıklarını belirtti. Başkan Ercan, evlenecek gençlerin bu özel günlerini daha sağlıklı ve huzurlu bir ortamda geçirmelerini istediklerini ifade ederek, tüm çiftlere bir ömür boyu mutluluk diledi.

Modernizasyon

Belediye yetkilileri, gerçekleştirilen yenileme çalışmaları sonrasında salonun artık daha modern bir yapıya kavuştuğunu belirtti.

YENİPAZAR BELEDİYESİ, İLÇEDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI KIŞLIK DÜĞÜN SALONUNDA KAPSAMLI...

YENİPAZAR BELEDİYESİ, İLÇEDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI KIŞLIK DÜĞÜN SALONUNDA KAPSAMLI BİR YENİLEME ÇALIŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ.

YENİPAZAR BELEDİYESİ, İLÇEDE VATANDAŞLARIN YOĞUN OLARAK KULLANDIĞI KIŞLIK DÜĞÜN SALONUNDA KAPSAMLI...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Tarsus’ta Kadınlara Sağlık ve Güvenlik Eğitimi
2
Trabzon'da 2025 Yatırımlarına 22 Milyar TL Harcandı
3
Kayseri'de Amatör Telsizciliğe İlgi Artıyor: 2025'te 3 bin 280 Yeni Telsizci
4
Gaziantep'te Yarıyıl Tatili: Asırlık Çarşılarda Yoğun İlgi
5
Muğla'da Miniklere Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi
6
ÜNİPERSEN Başkanı Güzel: Üniversite İdari Personelinin Sorunları Çözülene Kadar Mücadele
7
Çolakbayrakdar: Türkiye’nin Geleceği İçin Eğitime Destek — Kocasinan'da Karne Heyecanı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları