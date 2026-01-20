Başkan Özel: 'Bayrağımıza Uzanan El, Milletimize Uzanan Eldir'

Başkan Mustafa Galip Özel, Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna tepki göstererek saldırının millete ve devlete yönelik olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 21:51
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 21:51
Başkan Özel: 'Bayrağımıza Uzanan El, Milletimize Uzanan Eldir'

Başkan Özel: "Bayrağımıza uzanan el milletimize uzanan eldir"

Nusaybin'deki bayrak indirme provokasyonuna sert tepki

Mardin’in Nusaybin ilçesinde yaşanan bayrak indirme provokasyonuna tepkiler sürerken, Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türk bayrağına yönelik saldırının doğrudan millete ve devlete yapılmış bir saldırı olduğunu vurguladı.

Bozdoğan Belediye Başkanı Mustafa Galip Özel açıklamasında şu ifadelere yer verdi; "Bayrak bizim onurumuzdur. Ona uzanan el, milletimize uzanmıştır. Bu topraklarda bayrak iner sananlar, mezarsız yatanları hatırlasınlar. Bayrağımıza el uzatan hainler şunu iyi bilmelidir ki; biz ona baktığımızda sadece iki renk ve iki sembolü değil, koca bir şanlı tarihi görüyoruz. O tarihin her satırını korumak içinde bu bayrağı gerekirse kanımızla sulamaya devam ederiz."

Başkan Özel, bayrağın bu millet için bağımsızlığın, şehitlerin emaneti ve bin yıllık mücadelenin sembolü olduğunu belirterek, bu tür provokasyonların asla amacına ulaşamayacağını ifade etti. "Bu millet, bayrağına uzanan her eli kıracak iradeye ve güce sahiptir" dedi.

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YAŞANAN BAYRAK İNDİRME PROVOKASYONUNA TEPKİLER SÜRERKEN, BOZDOĞAN...

MARDİN’İN NUSAYBİN İLÇESİNDE YAŞANAN BAYRAK İNDİRME PROVOKASYONUNA TEPKİLER SÜRERKEN, BOZDOĞAN BELEDİYE BAŞKANI MUSTAFA GALİP ÖZEL SOSYAL MEDYA HESABINDAN YAPTIĞI PAYLAŞIMDA TÜRK BAYRAĞINA YÖNELİK SALDIRININ DOĞRUDAN MİLLETE VE DEVLETE YAPILMIŞ BİR SALDIRI OLDUĞUNU VURGULADI.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cemil Tugay: "Ya hizmet getirsinler ya da engel olmasınlar" — Kredi Onayları ve Vakıf Tartışması
2
Anamur Muhtarlarından Kırsal Mahalle Kararına Sert Tepki: 21 Mahalle İçin İtiraz
3
Başkan Özel: 'Bayrağımıza Uzanan El, Milletimize Uzanan Eldir'
4
Özlem Çerçioğlu: "Türk bayrağına saldırılar asla amacına ulaşamayacak"
5
Arnavutköy Çocuk Festivali 22-25 Ocak’ta — Karne Hediyesi Ücretsiz Etkinlikler
6
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Kent ve Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemleri Entegre Edilecek
7
Ataşehir'de Taksi Krizi: 34 TGV 83 Plakalı Sürücü Engelli Yolcuları İndirdi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları