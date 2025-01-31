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Başkan Sekmen, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına etkin katılım gösterdi.

Yayın Tarihi: 31.01.2025 19:14
Güncelleme Tarihi: 31.01.2025 19:22
Başkan Sekmen, Anadolu Ajansı'nın 'Yılın Kareleri' Oylamasına Katıldı

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Sekmen, AA'nın Yılın Kareleri Oylamasında

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katılım sağlayarak, önemli anları destekleme konusunda katkı sundu.

Oylama, fotoğrafın gücünü ve hikayelerini dünyaya ulaştırmak amacıyla gerçekleştiriliyor. Başkan Sekmen, bu tür etkinliklerin toplumsal hafızayı güçlendirdiğine dikkat çekerek, Erzurum'un değerlerini tanıtmanın önemine vurgu yaptı.

Anadolu Ajansı'nın geleneksel hale gelen bu oylaması, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ilgi gördü. Başkan Sekmen’in katılımı, yerel yönetimlerin sanatı ve kültürel etkinlikleri desteklemesi açısından büyük bir adım olarak değerlendiriliyor.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Sekmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan (solda) bilgi aldı.

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e...

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen (sağda), Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Sekmen, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Yılın Kareleri" oylamasında yer alan fotoğraflar hakkında AA Erzurum Bölge Müdürü Yunus Okur'dan (solda) bilgi aldı.

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