Başkan Semih Dere, Çivril'de 2024-2025 Yatırımlarını Paylaştı

Başkan Semih Dere, CHP'nin Danışma Toplantısında 2024-2025 Çivril yatırımlarını kapsamlı bir sunumla vatandaşlara aktardı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 10:34
CHP Danışma Toplantısında sunum

Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, 2024-2025 yıllarında ilçeye kazandırılan hizmet ve yatırımları vatandaşlarla paylaşmak amacıyla düzenlenen Danışma Toplantısı'na katıldı.

Toplantı, CHP İlçe Teşkilatı tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte CHP Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Çivril Belediye Başkanı Semih Dere, CHP Çivril İlçe Başkanı Hatice Altıntaş ve vatandaşlar yer aldı. Başkan Dere, iki yıllık dönemde hayata geçirilen projeleri hazırladığı kapsamlı sunumla katılımcılara aktardı.

Dere, toplantıda yaptığı konuşmada ilçeyi daha yaşanabilir kılmak için çalışmalara devam edeceklerini vurguladı ve şu ifadeleri kullandı: "Çivril İlçe Başkanlığımızın düzenlediği Danışma Kurulu Toplantısında vatandaşlarla bir araya geldik. Toplantıda, 2024-2025 yılları arasında ilçemizde hayata geçirdiğimiz hizmet ve çalışmaları kapsamlı bir sunumla paylaştık. Hemşehrilerimizden aldığımız güçle daha üretken, daha planlı ve daha yaşanabilir bir Çivril için çalışmaya devam ediyoruz. Danışma kurulumuzda emeği ve katkısı bulunan tüm yol arkadaşlarıma teşekkür ediyorum".

Başkan Dere'nin sunumu, vatandaşlara yapılan yatırımların kapsamını ve gelecek hedeflerini aktardı.

