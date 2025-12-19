DOLAR
Başkan Tetik Nazilli’de Ahmet Şensan Esnafıyla Üçüncü İstişarede

Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, yıkım kararı verilen Ahmet Şensan Kültür Merkezi esnafıyla üçüncü istişare toplantısında çözüm yollarını değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:14
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:14
Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle yıkım kararı alınan Ahmet Şensan Kültür Merkezinde faaliyet gösteren esnaflarla bir kez daha bir araya geldi. Üçüncü kez gerçekleştirilen istişare toplantısında, yıkım süreci sonrası esnafların yaşayacağı sorunlar ve çözüm önerileri ele alındı.

Görüşülen konular ve talepler

Toplantıda, dükkanlarını boşaltmak zorunda kalan esnafların yeni iş yerlerinin nerede olabileceği, alternatif alanların oluşturulması ve sürecin en az mağduriyetle nasıl yürütülebileceği konusunda görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Tetik, esnafları tek tek dinleyerek taleplerini not aldı ve sürecin şeffaf bir şekilde yürütüleceğini vurguladı.

Esnaflar, kendileriyle birebir ilgilenilmesinden ve sorunlarına çözüm arayışı içinde olunmasından dolayı Başkan Tetik’e teşekkür etti.

Yeni alan ve hal kültürünün korunması

Şehrin farklı bir noktasında yeni bir alan oluşturulması, esnafa yeni dükkanlar kazandırılması ve aynı zamanda hal kültürünün korunmasına yönelik fikirler toplantının öne çıkan başlıkları arasında yer aldı.

Başkan Tetik’in mesajı

Ortak akıl mesajı veren Nazilli Belediye Başkanı Dr. Ertuğrul Tetik; "Hem yasal süreci doğru şekilde uygulamak hem de esnaflarımızın mağdur olmamasını sağlamak bizim önceliğimiz. Ortak akılla hareket ederek herkes için en doğru çözümü bulacağız. Belediye olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getireceğiz" dedi.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

