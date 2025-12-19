Emine Erdoğan'dan Yeşilay Zirvesi'nde Çağrı: 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Ediyoruz

Emine Erdoğan'dan Yeşilay Zirvesi'nde kritik çağrı: 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz

Yeşilay'ın 105 yıllık mücadelesi, projeler ve toplumsal çağrı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye Yeşilay Cemiyeti tarafından Şişli’de düzenlenen Bağımsızlık Öncüleri Zirvesinde konuştu. Erdoğan, toplantıda Yeşilay'ın 105 yıldır süren mücadelesine vurgu yaparak, kurumun toplumun yanında durduğunu belirtti.

Erdoğan, Yeşilay'ın yapısal gücünü rakamlarla anlattı: 120 şube, 105 Yeşilay Danışmanlık Merkezi ve 158 bin gönüllü ile hayatın kırılma noktalarında vatandaşların yanında olunduğunu söyledi. Yeşilay'ın bağımlılıkla mücadele edenlere yeniden ayağa kalkma gücü ve temiz sayfa açma cesareti verdiğini ifade ederek, 'Sizlere ne kadar teşekkür etsek az kalır' dedi.

Emine Erdoğan, konuşmasında şu ifadeyi kullandı: Yeni yıla sayılı günler kala 'Bağımsız Gelecek, Sağlıklı Nesiller' anlayışıyla 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' ilan ediyoruz. Bu büyük ve anlamlı hedefe ülkece omuz vereceğimize yürekten inanıyorum.

Her bir bağımlılığın milyonlarca tutuklusu olan görünmez bir hapishane olduğunu vurgulayan Erdoğan, küresel verileri hatırlattı: 'Bugün dünyada 15 yaş üstü 1,3 milyar insan tütün, 400 milyon insan alkol, 292 milyon insan madde bağımlısı olarak yaşıyor. Bağımlılık endüstrisi her gün büyüyor, her an bir insanı daha tuzağına düşürüyor.' Erdoğan, kumar, alkol, uyuşturucu ve sosyal medyanın masum maskelerle cazip hale getirildiğini, bu maskelerin ardında trajik hayatların ve büyük yıkımların bulunduğunu söyledi.

Bağımlılığın zaman kaybından öte ağır toplumsal faturaları olduğunu belirterek örnekler verdi: Ülkemizde günlük ortalama sosyal medya kullanımının yaklaşık 3 saat olduğunu; bunun aylık olarak yaklaşık 90 saate denk geldiğini aktardı. Ayrıca küresel olarak yılda 3 milyondan fazla insanın alkol ve uyuşturucu, 7 milyon insanın ise sigara nedeniyle hayatını kaybettiğini paylaştı.

Erdoğan, bağımlılıkların çevresel maliyetlerine dikkat çekti: Ülkemizdeki 20 milyon sigara içicisinden geriye kalan izmaritlerin yıllık olarak 5 bin çöp kamyonu dolusu hacme ulaştığını; izmaritlerin sadece üçte birinin toplanabildiğini ve geriye kalan yaklaşık 100 milyara yakın izmaritin su ve karasal ekosistemlere zarar verdiğini vurguladı. 'Bağımlılıklar, insanı, aileyi, toplumu ve doğayı sessizce tüketen, asla tolerans gösterilmemesi gereken bir tehdittir' dedi.

Toplumsal mücadele için bağımsızlık kültürüne ihtiyaç olduğunu belirten Erdoğan, Yeşilay'ın yeni projesinden söz etti: 'Yakın zamanda Yeşilay Meydanları ile temiz bir sosyal çevrenin tohumlarını atacaklar. Böylece 7'den 70'e herkesin güvenle vakit geçirebileceği dumansız parklar, bahçeler ve meydanlarla bağımsızlık kültürü halka halka yayılacak.' Yerel yönetimlerin ve mülki amirlerin bu çalışmaya güçlü destek vereceğine inandığını ekledi.

Emine Erdoğan, bağımlılıkla etkin mücadelenin yolları tıkamak olduğunu belirterek gençlerde aktivite ve anlamlı uğraş eksikliğinin bağımlılığa yatkınlık oluşturduğunu söyledi. Yeşilay'ın önleme faaliyetlerini överek, 106 spor kulübünde 3 bin 901 çocuk ve genç sporcuların elde ettiği başarılara değindi; toplam 147 madalya (142 yerel, 5 uluslararası) kazanılmasından gurur duyduklarını belirtti.

Ailenin bağımlılığa karşı en güçlü kale olduğunu vurgulayan Erdoğan, ailelere sevgi, saygı ve merhamet dilini hakim kılma, çocuklara şefkatle yaklaşma ve gençlere örnek olma çağrısı yaptı. Yeşilay Danışmanlık Merkezleri'nin hizmetlerinin tamamen ücretsiz ve erişilebilir olduğuna dikkat çekti ve 'Lütfen kimse kapılarını çalmaktan çekinmesin' dedi.

Emine Erdoğan, zirvede Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç ve Yeşilay Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk ile stantları gezdi, Yeşilay yeleği giyip fotoğraf çektirdi. YEDAM'dan hizmet alan danışanların ürettiği el sanatları ve 'Renklerini Yeniden Kazananlar' adıyla kaleme alınmış teşekkür notlarını inceledi.

Program, aile fotoğrafı çekimi ve hediye takdiminin ardından sona erdi. Emine Erdoğan'ın çağrısı, 2026 Bağımsızlık Yılı hedefi etrafında toplumun tüm kesimlerinden destek bekliyor.

