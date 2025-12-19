DOLAR
42,8 -0,19%
EURO
50,25 -0,11%
ALTIN
5.958,02 0,01%
BITCOIN
3.758.563,59 -3,53%

Germencik'te İzinsiz Afişlere Zabıta Müdahalesi

Germencik Belediyesi zabıta ekipleri, İstasyon Mahallesi'nde mevzuata aykırı izinsiz afiş ve ilanları kaldırdı, ilçe estetiği korunuyor.

Yayın Tarihi: 19.12.2025 16:51
Güncelleme Tarihi: 19.12.2025 16:51
Germencik'te İzinsiz Afişlere Zabıta Müdahalesi

Germencik'te İzinsiz Afişlere Zabıta Müdahalesi

İstasyon Mahallesi'nde mevzuata aykırı ilanlar kaldırıldı

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde görülen görüntü kirliliğine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahaya indi. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe estetiğini ve görsel düzeni korumak amacıyla İstasyon Mahallesi'nde denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı şekilde asıldığı tespit edilen tüm afiş ve ilanlar ekipler tarafından toplanarak kaldırıldı. Müdahale, ilçe merkezinde düzen ve temizlik hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle zabıta ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, ilçe genelinde benzer uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

GERMENCİK BELEDİYESİ, İLÇE ESTETİĞİNİ BOZDUĞU TESPİT EDİLEN İZİNSİZ İLAN, AFİŞ VE REKLAM...

GERMENCİK BELEDİYESİ, İLÇE ESTETİĞİNİ BOZDUĞU TESPİT EDİLEN İZİNSİZ İLAN, AFİŞ VE REKLAM UYGULAMALARINA KARŞI ZABITA EKİPLERİYLE SAHAYA İNERKEN, İSTASYON MAHALLESİ’NDE MEVZUATA AYKIRI TÜM AFİŞ VE İLANLAR KALDIRILDI.

GERMENCİK BELEDİYESİ, İLÇE ESTETİĞİNİ BOZDUĞU TESPİT EDİLEN İZİNSİZ İLAN, AFİŞ VE REKLAM...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Bodrum'da Hükümlüler İçin Kamuya Yararlı İş Protokolü İmzalandı
2
Emine Erdoğan'dan Yeşilay Zirvesi'nde Çağrı: 2026'yı 'Bağımsızlık Yılı' İlan Ediyoruz
3
Germencik'te İzinsiz Afişlere Zabıta Müdahalesi
4
Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları
5
Prof. Dr. Önal: Radyoterapi Kanser Tedavisinde Daha Etkili Hale Geldi
6
Kastamonu Üniversitesi: Sağlık Turizmi ve Kapsayıcı Sağlık Yaklaşımları Masaya Yatırıldı
7
Emekli Tümgeneral Gürsel Öztürk Antalya'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Emniyet Başkanlığı Geliyor: Polislere 12/36 Mesai Müjdesi

2026 Asgari Ücreti Açıklanma Tarihi: 2. Toplantıya İşçi Temsilcileri Katılmadı

Fatih Ürek’ten Kahreden Haber: 'Bitkisel Hayat' İddiası – Yoğun Bakımda

Cavitech Denizcilik'e 7 Milyar TL'lik Sahte Fatura Operasyonu

İlk ve Son 3. Sezon Bombası: Bergüzar Korel ve Timuçin Esen Başrolde

Demir Holding'e 'Mali Müşavir' Baskını: Hamit Demir Hakkında Naylon Fatura ve Kara Para İddiaları

Levent Gültekin Gözaltına Alındı: Avukatı Çağrı Çetin İlk Açıklamayı Yaptı

DSİ 328 Sözleşmeli Personel Alımı: KPSS ile Başvurular 18-25 Aralık 2025

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 500 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 18-25 Aralık 2025

RTÜK'ten 'Jasmine'e En Üst Sınırdan Ceza ve Katalogdan Silme Kararı

Emekliye 39.500 TL Piyangosu: 2025 Emekli Promosyonlarında Rekor Yarış

1998-2009 Girişliler: Emeklilik Yaşı 47-50'ye Düştü — EYT'yi Kaçıranlara 7 Formül