Germencik'te İzinsiz Afişlere Zabıta Müdahalesi

İstasyon Mahallesi'nde mevzuata aykırı ilanlar kaldırıldı

Germencik Belediyesi, ilçe genelinde görülen görüntü kirliliğine karşı yürüttüğü çalışmalar kapsamında sahaya indi. Germencik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe estetiğini ve görsel düzeni korumak amacıyla İstasyon Mahallesi'nde denetim ve temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Yapılan kontrollerde mevzuata aykırı şekilde asıldığı tespit edilen tüm afiş ve ilanlar ekipler tarafından toplanarak kaldırıldı. Müdahale, ilçe merkezinde düzen ve temizlik hedefi doğrultusunda gerçekleştirildi.

Germencik Belediye Başkanı Burak Zencirci, daha düzenli, temiz ve yaşanabilir bir ilçe hedefiyle zabıta ekiplerinin sahadaki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğünü belirterek, ilçe genelinde benzer uygulamaların devam edeceğini ifade etti.

