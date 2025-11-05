Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, WTM Londra'da tur operatörleriyle görüştü; 180 ülke ve 46 bin ziyaretçi beklenen fuarda Kemer'in turizm çeşitliliğini tanıttı.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 11:30
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 11:30
Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Başkan Topaloğlu WTM Londra'da

Kemer Belediyesi, World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda yerini aldı. 180 ülke'nin katıldığı ve 46 bin ziyaretçi beklenen fuar alanında Başkan Topaloğlu, tur operatörlerinin temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler ve tanıtım çalışmaları

Başkan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in turizm çeşitliliği ve ilçede düzenlenen uluslararası organizasyonlar hakkında turizmcilere bilgi verdi. Topaloğlu'na Kemer Belediye Başkan yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül eşlik etti.

Fuarın ilk gününde Topaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Topaloğlu, fuarın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oldukça verimli başladığını, yaptıkları birebir görüşmelerle Kemer'in tanıtımını en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Topaloğlu, "Turizmcilerimiz İngiliz pazarından 2026 yılında da oldukça umutlu. Biz de tur operatörlerinin temsilcileri ile yaptığımız birebir görüşmelerle Kemer’imizi daha fazla ön plana çıkarmalarını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

KEMER BELEDİYESİ, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDRA ULUSLARARASI TURİZM FUARI'NDA YERİNİ ALDI.

KEMER BELEDİYESİ, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDRA ULUSLARARASI TURİZM FUARI'NDA YERİNİ ALDI.

180 ÜLKENİN KATILIM SAĞLADIĞI FUARIN 46 BİN ZİYARETÇİ AĞIRLAMASI BEKLENEN FUAR ALANINDA TUR...

İLGİLİ HABERLER

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: N.E. Tutuklandı
2
Nazilli'de Gençler 'Komşum Gönüllülük' ile Fazla Yemekleri Paylaşıyor
3
Talas Belediyesi'nin 'Belediye Mahallemizde' Uygulaması Mevlana Mahallesi'nde
4
Hazar Gölü'nde 6’ncısı Yapılan Temizlik: 10 Ton Çöp Toplandı
5
Hasan ve Selim İmamoğlu’nun Emniyetteki İfadesi Başladı
6
Şişli'de Bakımevi İddiası: 79 Yaşındaki Aynur Karagöz’ün 2 Valizinden Yüklü Para Çıktı
7
Kayseri'de 115 Milyon TL'lik Paleontoloji Müzesi: 7,7 Milyon Yıllık Fosiller Sergilenecek

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

Muazzez Abacı Öldü mü? Yoğun Bakımda Sağlık Durumu

MEB 2025 Kasım Ara Tatili Tarihleri: Ara Tatil Bu Hafta mı Başlıyor?

Antalya'da Ücretsiz Bebek Maması: 'Halk Mama' Binlerce Aileye Destek

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Ocak Zammı Garantisi: 4 Aylık Enflasyon %10,25

TOKİ 500 Bin Konut Ankara: 30.823 Konutun İlçe Dağılımı ve Başvuru Tarihleri

TBB Açıkladı: Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2026 Ara Güncelleme

İzmir'e 21 Bin 20 TOKİ Konutu: İlçeler, Fiyatlar ve Başvuru Takvimi

Papara Para İadesi Ne Zaman Yapılacak? TCMB Takvimi ve Hesaplara Bakiye Geçiş