Başkan Topaloğlu WTM Londra'da: Kemer'in Tanıtımı Öne Çıkıyor

Başkan Topaloğlu WTM Londra'da

Kemer Belediyesi, World Travel Market (WTM) Londra Uluslararası Turizm Fuarı'nda yerini aldı. 180 ülke'nin katıldığı ve 46 bin ziyaretçi beklenen fuar alanında Başkan Topaloğlu, tur operatörlerinin temsilcileri ile birebir görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmeler ve tanıtım çalışmaları

Başkan Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu, Kemer'in turizm çeşitliliği ve ilçede düzenlenen uluslararası organizasyonlar hakkında turizmcilere bilgi verdi. Topaloğlu'na Kemer Belediye Başkan yardımcısı Emin Gül ve eşi Hale Gül eşlik etti.

Fuarın ilk gününde Topaloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk ve turizm sektör temsilcileriyle bir araya geldi. Topaloğlu, fuarın geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da oldukça verimli başladığını, yaptıkları birebir görüşmelerle Kemer'in tanıtımını en iyi şekilde yapmaya gayret ettiklerini söyledi.

Topaloğlu, "Turizmcilerimiz İngiliz pazarından 2026 yılında da oldukça umutlu. Biz de tur operatörlerinin temsilcileri ile yaptığımız birebir görüşmelerle Kemer’imizi daha fazla ön plana çıkarmalarını sağlamak için çalışıyoruz" dedi.

KEMER BELEDİYESİ, WORLD TRAVEL MARKET (WTM) LONDRA ULUSLARARASI TURİZM FUARI'NDA YERİNİ ALDI.