Başkan Torun’dan Şaban Güdem’e Sert Yanıt: SGK Borcu ve Arsa Tartışması

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, yapılan eleştirilere ilişkin detayları paylaştı

Osmaneli Belediye Başkanı Bekir Torun, AK Parti Osmaneli İl Genel Meclis Üyesi Şaban Güdem’in belediye ile ilgili açıklamalarına ilişkin sert bir yanıt verdi. Torun, Güdem’in iddialarını "hayretler içinde takip ettiğini" belirtti ve belediyenin SGK borcuna karşılık arsa verilmesiyle ilgili süreci anlattı.

Torun, konuyu açıklarken şu ifadeleri kullandı:

"Belediye SGK borcuna karsı arsa vermişiz. Bunu zaten her meclis toplantısında söyledim tüm Osmaneli bunu biliyor. Fakat son dakika arsaların yarısını almaktan vazgeçtiler, muhtemelen onu da siz kurcaladınız. Bu SGK borcu senin ilçe başkanı ve meclis üyesi olduğun zamanda 5 yıl boyunca hiç ödenmemesinden oluştu Şaban Güdem. Biz devraldık 20 gün sonra ödeme emirleri gelmeye başladı. Kendi partinden olan belediyeler camileri bile verdiler SGK’ya gık çıkarmadın. Yer satmışsınız demişsin sattık. Sizin bıraktığınız 316 kişiden azalanların tazminatlarını ödedik. Osmanelililer bana git orayı azalt dedi, ben de azalttım. Şu an 215 çalışan var 50’si ticari işletmelerde. Belediyeden maaş alan 165 kişi. Sizin zamanınızda ticari işletmeler zarardaydı o yüzden orda çalışanlarda belediyeden maaş alıyordu. Yani 316 çalışan 165’e indi aynı iş devam ediyor. Açık, açık rakamları veriyorum sizin zamanınızdaki gibi yalan yok, hepsi gerçek bilgi gidip belediyeye sorabilirsin"

Başkan Torun, belediyenin mali disiplin ve tasarruf uygulamalarına vurgu yaparak, eleştirileri cevapladı ve geçmiş döneme yönelik iddiaları gündeme getirdi. Torun ayrıca arsa satışlarının miktarı ve uygulama gerekçeleri hakkında bilgi verdi.

Torun sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bizde satılan yerler sizin yarınız kadar olmadı Şaban Güdem bey. Verileri daha önce sana gönderdim, sen de biliyorsun. Siz yer sattınız, eşinize dostunuza maaş verdiniz, yediniz, içtiniz, gezdiniz. Biz hizmet etmek için kendi kaynaklarımızı oluşturuyoruz yukarıdan para gelmiyor. Özetle bize yer satmak caiz, size haram. Biz sizin borçlarınızı ödüyor, ayrıca belediyede asrın tasarrufunu uyguluyoruz. Yâ da söyle özetleyeyim siz yediniz, içtiniz, eğlendiniz, kirlettiniz biz de senin hesabını ödüyoruz. Şimdi arsa karşılığı konut yapacağız, Osmaneli’ne ortalama 150’ye yakın konut kazandıracağız. Arada senin borçlarınıza ödeyeceğiz, ona da karşısın. TOKİ de devletin yerlerine konut yapıyor satıyor ses yok. Biz Osmaneli’ne bu kadar konut yetersiz biz de biraz sayıyı arttıralım deyince itiraz et. Aslında sizi kızdıran bu kadar sıkıntıya rağmen bu çocuklar nasıl Osmaneli’ne hizmette altın bir dönem yaşatıyorlar, hazmedemiyorsun. Halk ekmek, yaşlıların ücretsiz taşınması, 15 ton su desteği, komple yenilenen şehir su sistemi, asfalt yollar, parke yollar, parklar, bahçeler, halı sahalar, köylü pazarı, sanayi sitesi, kongre merkezi, yeni yapılan dükkanlar, çevre düzenlemesi, kapalı oyun alanından gasil hanesine kadar. Nasıl yaptık ben buradan sana söyleyeyim. Allah yardım etti. Allah doğru ve dürüstlerle beraberdir"

Torun’un açıklamaları, hem belediyenin mali politikaları hem de yürütülen projeler hakkında kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçladı. Başkan, rakamları şeffaf şekilde sunduğunu ve iddiaların gerçeği yansıtmadığını vurguladı.

Öne çıkan veriler: SGK borcunun miras kaldığı dönemin 5 yıl olduğu, belediyeyi devraldıktan 20 gün sonra ödeme emirlerinin geldiği, çalışan sayısının 316’dan 165’e düştüğü ve şu an toplam 215 personel bulunduğu (bunların 50’sinin ticari işletmelerde olduğu) bilgileri Torun tarafından tekrar edildi.

Belediye kaynaklı projeler ve yerel hizmetlere ilişkin tartışma sürerken, Torun’un açıklamaları yerel siyaset ve yönetim uygulamalarına dair tartışmayı yeniden alevlendirdi.

