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Başkan Trump'tan Tartışmalı Cinsiyet Politikasına Dair Açıklama

Trump, Amerika'nın resmi cinsiyet politikasını yalnızca iki cinsiyet olarak belirlediğini duyurdu.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 20:32
Başkan Trump'tan Tartışmalı Cinsiyet Politikasına Dair Açıklama

Başkan Trump, Cinsiyet Politikası Hakkında Açıklama Yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin resmi cinsiyet politikasıyla ilgili tartışmalara neden olacak bir açıklamada bulundu. Trump, "Bundan böyle Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin resmi politikası, kadın ve erkek olmak üzere sadece iki cinsiyetin var olduğudur," ifadelerini kullandı.

Cinsiyet Tanımları Üzerine Politika Değişikliği

Bu açıklama, toplumsal cinsiyetin tanımlanmasına yönelik detaylı bir politika değişikliğini içermektedir. Trump yönetiminin bu kararının, cinsiyet kimliği ve eşitlik konusunda nasıl bir etki yaratacağı merakla bekleniyor.

Uzmanlar, bu tür bir politika değişikliğinin, özellikle LGBTİ+ topluluğu üzerindeki etkilerini gündeme getirirken, hak savunucuları ve aktivistler bu durumu eleştirmekte kararlıdır. Cinsiyet tanımı ile ilgili bu açıklama, ülkede cinsiyet eşitliği ve insan hakları konusundaki tartışmaları daha da alevlendirebilir.

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