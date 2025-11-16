Başkan Yıldırımkaya Sultanhisar'da Belediye Çalışmalarını Denetledi

Yol bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yerinde incelendi

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, belediye ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Sultanhisar genelinde yapılan yol bakım ve onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Yıldırımkaya, çalışmaların gidişatını değerlendirdi.

"İlçe genelinde devam çalışmaları kontrol ettik. Ekiplerimiz Sultanhisarı daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyorlar. Mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

BAŞKAN YILDIRIMKAYA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ