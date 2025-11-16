Başkan Yıldırımkaya Sultanhisar'da Belediye Çalışmalarını Denetledi

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, ilçe genelinde yürütülen yol bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmalarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 10:57
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 10:57
Başkan Yıldırımkaya Sultanhisar'da Belediye Çalışmalarını Denetledi

Başkan Yıldırımkaya Sultanhisar'da Belediye Çalışmalarını Denetledi

Yol bakım, temizlik ve çevre düzenleme çalışmaları yerinde incelendi

Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya, belediye ekiplerinin ilçe genelinde sürdürdüğü çalışmaları yerinde inceledi.

Sultanhisar genelinde yapılan yol bakım ve onarım, temizlik ve çevre düzenlemeleri hakkında ekiplerden bilgi alan Başkan Yıldırımkaya, çalışmaların gidişatını değerlendirdi.

"İlçe genelinde devam çalışmaları kontrol ettik. Ekiplerimiz Sultanhisarı daha yaşanabilir bir kent yapmak için çalışıyorlar. Mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarımız sürecek" diye konuştu.

BAŞKAN YILDIRIMKAYA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN YILDIRIMKAYA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

BAŞKAN YILDIRIMKAYA, ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ

İLGİLİ HABERLER

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fuar Aydın binlerce vatandaşı üreticilerle buluşturuyor
2
Elazığ'da Trafik Kazası: Rızaiye Mahalle’si Pertek Cadde’sinde 1 Yaralı
3
Dengbejlik Diyarbakır'da Gençlerin İlgisini Kaybediyor
4
Şırnak’ta Kaçakçılık Suçundan 2 Yıl 6 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Olan Şahıs Yakalandı
5
Şehit Annesinin Çağrısı Tunceli'de 14 Yaşındaki Gençte Karşılık Buldu
6
Kayseri'de Mevsimin İlk Karı: Büyükşehir 79 Araç, 160 Personelle Seferber
7
Çanakkale'de 'Yıldırım-2025' Seferberlik Tatbikatı İcra Edildi

Yeni TOKİ Evleri Kiraya Verilir mi? Satış ve Kiralama Kuralları

TOKİ Başvuruları: Sonuç Süresi ve e-Devlet 'Değerlendiriliyor' Uyarısı

TV8 halka arz ne zaman? Acun Ilıcalı'nın TV8'i SPK'ya başvurdu

2026 BİLSEM Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Önemli Tarihler

Üç Aylar Ne Zaman Başlıyor? Diyanet 2025-2026 Takvimi

KPSS 65 Puanla Belediye Memur Alımı: Datça ve Çeşme'de 2 Kadro (Aralık 2025)

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?