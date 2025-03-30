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Başkentliler Bayramda Güneşin Tadını Parklarda Çıkardı

Ankara'da Ramazan Bayramı'nı güneşli havada parklarda geçiren başkentliler, doğayla iç içe vakit geçirdi.

Yayın Tarihi: 30.03.2025 16:58
Güncelleme Tarihi: 30.03.2025 16:58
Başkentliler Bayramda Güneşin Tadını Parklarda Çıkardı

Başkentliler Güneşli Bayramda Parklarda Zaman Geçiriyor

Ramazan Bayramı tatilinde güneşli havadan yararlanmak isteyen başkentliler, park ve bahçelerde keyif dolu anlar yaşadı. Bayram tatilinin 9 güne uzatılmasıyla birlikte birçok vatandaş tatil beldelerine veya uzaklardaki ailelerinin yanına gitti. Ancak, tatilini Ankara'da geçirenler bayramın ilk gününde Dikmen Vadisi, Botanik Parkı ve Kuğulu Park gibi doğal alanlarda vakit geçirmeyi tercih etti.

Özellikle baharın gelişiyle birlikte Dikmen Vadisi'nde açan Japon Kirazı (Sakura) ağaçları, parkları renklendiren muazzam bir manzara sundu. Mersin'den ailesini ziyaret etmek üzere Ankara'ya gelen Şule Altunöz, güzel havayı değerlendirmek için Kuğulu Park'ı tercih ettiğini belirtti. Altunöz, "Kuğulu Park bizim vazgeçilmezimiz. Ankara'da okudum, her geldiğimde mutlaka ziyaret ederim. 9 günlük bir tatil, hava çok güzel, değerlendirmek istedik." şeklinde ifade etti.

Aynı şekilde, ailesiyle Anıtkabir'i ziyaret için İstanbul'dan Ankara'ya gelen Zare Cezayiroğlu da açık hava etkinliklerinden hoşlandıklarını ve güzel havanın tadını çıkardıklarını söyledi.

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