Başkentte 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri Düzenlendi

Başkentte Çocuk Bayramı Coşkusu

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kapsamında özel bir konser düzenledi. Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası" müzikseverlerle buluştu.

Konserin Akışı

CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'unda gerçekleşen konser, sunucular Suat Karausta ve Funda Özyurt Argun tarafından izleyicilere takdim edildi. Etkinlik, "Ritmin Çocukları" müzik grubunun bando gösterisiyle açıldı.

Unutulmaz Performanslar

Konserde, "Ritmin Çocukları", "Ritmin Anneleri", "Ritmin Üstatları" ve "Da Capo Çiçeklerin Armonisi Çocuk Korosu" performans sergileyerek izleyicilerden alkış aldı. Ayrıca, Perküsyon sanatçısı Soner Özer'in de katkıda bulunduğu konserde, geçmişten günümüze birçok eser seslendirildi.

Çocukların Heyecanı

Konseri izlemeye gelen çocuklar, ellerindeki Türk bayrakları ile müziklere coşkuyla eşlik etti. Şef Dinçer Özer, konserin sonunda tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını içtenlikle kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası Vurmalı Çalgılar Şefi Dinçer Özer'in yönetimindeki "Dinçer Özer ile Ritmik Renkler Vurmalı Çalgılar Orkestrası 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Konseri" CSO Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da müzikseverlerle buluştu.