Başvaiz Saffet Bölükbaşı: Yapay Zekâ ile Yanlış İçerik Üretimi Haramdır

Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, yapay zekâyla üretilen yanıltıcı içeriklerin İslam’a göre haram olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 04.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 04.12.2025 11:22
Son dönemde gelişen yapay zekâ teknolojisi, beraberinde etik ve hukuki sorunları da getirdi. Kişilerin fotoğraflarının kullanılarak oluşturulan yanıltıcı video ve görseller, mağduriyetlere yol açıyor. Konuya ilişkin açıklama yapan Sivas Müftülüğü Başvaizi Saffet Bölükbaşı, bu tür içeriklerin dini açıdan değerlendirilemeyeceğini vurguladı.

Teknolojinin faydaları ve riskleri

Bölükbaşı, teknolojinin insanlara fayda sağladığını ancak kötü amaçlı kullanıldığında zarar verdiğini belirtti. "Teknoloji olarak güzel bir şey, farklı alanlarda kullanıldığını biliyoruz. İnsanlara fayda sağlayacak alanları var." ifadeleriyle teknolojinin olumlu yönlerine dikkat çekti.

Doğruluk ve dürüstlük ilke edinilmeli

İslam’ın temel ilkelerinden birinin dürüstlük olduğunu hatırlatan Bölükbaşı, Peygamber Efendimiz’in güvenilirliğinin önemine işaret etti. "İslam’da en önemli ilkelerden birisi de dürüstlüktür. Peygamber Efendimiz’in ilk olarak Mekke’de peygamberliğini ilan ettiği zaman en büyük avantajı güvenilir olmasıydı." dedi ve insanların hayatının her alanında doğruluk ile dürüstlüğü ilke edinmesi gerektiğini vurguladı.

"Yalan, yanlış şekilde yapay zekâyı da kullanarak elde edilen içerikler kesinlikle haramdır, caiz değildir"

Somut örnek ve inceleme

Bölükbaşı, bir vatandaşın yaşadığı örneği aktardı: "Bir vatandaş bizzat buraya geldi. Daha önce iş arkadaşı ile birlikte bir sıkıntı yaşadığını söyledi. Araştırma yaptım ve bir fetva aldığını söyledi. Hatta üretilen içeriği de gösterdi." Yapılan inceleme sonucunda ise söz konusu içeriğin bir kısmının gerçeği yansıttığı, ancak tamamının verilen fetvaya uygun olmadığı tespit edildiğini ifade etti.

Bölükbaşı, insan onurunu ve haysiyetini zedeleyecek davranışların dini açıdan kabul edilemeyeceğini belirterek, bu tür sahtekârlıkların İslam’ın dürüstlük ilkesiyle bağdaşmadığını yineledi.

