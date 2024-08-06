Batı Şeria'da İnsani Drama: 4 Filistinli Hayatını Kaybetti

İsrail Güçleri Tubas'ta Baskın Düzenledi

İşgal altındaki Batı Şeria'nın Tubas kentinde, İsrail güçlerinin düzenlediği baskın sonucunda 1'i çocuk olmak üzere 4 Filistinli yaşamını yitirdi. Ayrıca, 7 kişinin yaralandığı bildirildi.

Çatışma ve Sonuçları

Filistin haber ajansı WAFA'nın aktardığına göre, İsrail güçleri Akaba kasabasına baskın yaparak bir evi kuşattı ve burada Filistinli gençlerle çatışmaya girdi.

Sağlık Bakanlığından Açıklama

Filistin Sağlık Bakanlığı, çatışmalarda İsrail güçlerinin açtığı ateş sonucu hayatını kaybedenlerin isimlerini açıkladı. Hayatını kaybedenler arasında Eyser Muhammed Kasım Ebu Ara (37), Nur Muhammed Yasin el-Yasin (19), Amid Yasin Gannam (19) ve Bilal İzzeddin Savafta (14) bulunuyor. Çatışmada ayrıca 2'si ağır olmak üzere 7 Filistinli yaralandı.