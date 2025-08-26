Batı Şeria'da İsrailli Gaspçılar Saldırısı: 7 Yaralı

Olayın Detayları

Filistin topraklarını gasbeden çok sayıda maskeli İsrailli, işgal altındaki Batı Şeria'nın El Halil kentine bağlı Mesafer Yatta bölgesindeki bir köye saldırdı. Saldırganlar sopalarla hem Filistinlilere hem de bölgede bulunan İsrailli aktivistlere yöneldi.

Grubun köydeki evlere ve araçlara verdiği zarar sonucu olay yerinde bulunanların müdahalesiyle, 4 Filistinli ve 3 İsrailli aktivist yaralandı. Yerel kaynaklar saldırganların yüzlerini maskeyle kapadığını bildiriyor.

Artış ve Arka Plan

Batı Şeria'da 7 Ekim 2023'ten bu yana Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırılarında belirgin bir artış gözlemleniyor. Fanatik gruplar sık sık Filistin köyleri ve beldelerine saldırıyor, evleri ve araçları ateşe veriyor; bazı vakalarda silahlı saldırılar da yaşanıyor.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Batı Şeria'da en az 13 Filistinli, İsrailli gaspçılar tarafından öldürüldü. Birçok saldırganın ise ciddi bir ceza almadan serbest bırakıldığı bildiriliyor.

Yargı Süreci ve Örnek Olay

Geçen ay Mesafir Yatta bölgesinde meydana gelen bir olayda, Filistinli aktivist Avde Hadalin, Oscar kazanan No Other Land belgeseline katkısıyla tanınıyordu, İsrailli gaspçı Yinon Levi tarafından vurularak öldürülmüştü. Levi, İsrail mahkemesine çıkarıldıktan sonra birkaç gün ev hapsi uygulandıktan sonra serbest bırakıldı.

Olay, bölgede artan şiddet ve cezasızlık algısını yeniden gündeme taşıdı ve yerel ile uluslararası insan hakları gözlemcilerinin dikkatini çekti.