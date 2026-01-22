Batman'da Gece Mesaisi: Çocuk Koruma Mobil Ekibi Sahada

Sosyal Hizmet ekipleri gece denetimlerini artırdı

Batman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, "Çocuklar Güvende" mottosuyla yürüttüğü çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda oluşturulan Çocuk Koruma Gece Mobil Ekibi, sokakta çalışan veya çalıştırılan, dilenen ya da dilendirilen çocuklara yönelik saha çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, gece saatlerinde gerçekleştirilen denetim ve rehberlik faaliyetleriyle çocukların korunmasını sağlarken, ailelere de gerekli bilgilendirme ve yönlendirmelerde bulunuyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürü Mehmet Zeki Eryarsoy yaptığı açıklamada, ekipler tarafından yapılan çalışmalarla çocukların güvenli ortamlara kazandırılması ve sosyal hizmet desteklerinden etkin şekilde yararlanmalarının hedeflendiğini söyledi.

