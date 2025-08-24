Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı: Yüzme eğitimi başladı

Batman'da görme engelli çocuklar havuzla tanıştı

İBRAHİM TOPRAK/ŞAHİN SEÇEN - Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi kapsamında Batman'da açılan yüzme kursuna katılan görme engelli çocuklar, yaşıtlarıyla birlikte serinliğe kulaç atıyor.

15 bin öğrenci projeden ücretsiz yararlanırken, bu yıl aile talepleri doğrultusunda görme engelli çocuklar için de özel bir program başlatıldı. Bu kapsamda 8 görme engelli kız çocuğu, haftada iki gün, ikişer saat olmak üzere uzman antrenörlerden yüzme eğitimi alıyor.

Yoğun talep ve sıcak hava

19 Mayıs Spor Tesisleri Amiri Hıdır İçge, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gençlik ve Spor Bakanlığının projesi kapsamında her yaz döneminde olduğu gibi bu yıl da binlerce çocuğa eğitim verdiklerini" söyledi. İçge, Batman'da hava sıcaklığının 40 derecenin üzerinde seyretmesi nedeniyle havuzlara yoğun talep olduğunu belirtti.

İçge, başvuru sayısıyla ilgili olarak, "Çocuklar havuzlarda hem serinliyor hem yüzme öğreniyor hem de sosyalleşiyor. Bu sene de 19 Mayıs Olimpik Yüzme Havuzu'muza 1500 civarında başvuru oldu. Bu yıl ilk kez görme engelli bireyler de yüzme eğitimi alıyor. Bu yıl 8 görme engelli çocuğumuza yüzme eğitimi veriyoruz. Uzman eğitmenler ve cankurtaranlar eşliğinde bire bir eğitim alıyorlar. Çocukların aileleri özellikle bu sene yoğun talepte bulundu."

Sosyal gelişim ve öğrencilerin sözleri

Özel bireylerin kurs sayesinde sosyalleştiğini vurgulayan İçge, "Çocuklar ilk geldiğinde çok ürkekti. Bazıları evden çıkamıyordu. İlk günden itibaren sosyalleşmeye başladılar. Daha önce havuza girmeye, ayağını suya koymaya bile çekinen çocuk bugün yüzmeye başladı." ifadelerini kullandı.

Doğuştan görme engelli öğrenci Güldane Met kursa katılma nedenini anlattı: "Hocamız diğer çocuklara anlatarak, uzaktan koordinat vererek öğretiyor. Bize ise bizzat temas kurarak eğitim veriyor. Bence gören çocuklarla aramızda pek bir fark yok. Gelecek sene bize özel kurs açılmasını istiyoruz. Bu imkanı sağlayan yetkililere teşekkür ediyorum."

Emine Demir ise havaların çok sıcak olması nedeniyle kursa geldiğini, yaşıtlarıyla havuzda keyifli zaman geçirdiğini dile getirdi.