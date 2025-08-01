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Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7.200 Paket Ele Geçirildi

Batman'da durdurulan tırda 7.200 paket kaçak sigara bulundu. Tır şoförü gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 01.08.2025 12:55
Güncelleme Tarihi: 01.08.2025 12:55
Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7.200 Paket Ele Geçirildi

Batman'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7.200 Paket Ele Geçirildi

Batman'da gerçekleştirilen bir kontrol noktasında durdurulan tırda 7.200 paket kaçak sigara ele geçirildi. Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdürmekte.

Detaylar ve Gözaltı Süreci

Uygulama noktasında yapılan arama neticesinde tırda bulunan kaçak sigaralara ulaşıldı. Ele geçirilen sigara paketleri, kaçakçılıkla mücadele çabalarına önemli bir katkı sağladı. Olayla ilgili olarak tır şoförü, gözaltına alınarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Bu tür denetimlerin artarak devam etmesi bekleniyor, zira yetkililer, kaçakçılıkla mücadelede kararlılıklarını sürdürüyor.

Batman'da kontrol noktasında durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

Batman'da kontrol noktasında durdurulan tırda kaçak 7 bin 200 paket sigara ele geçirildi.

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