Batman'da motokurye Ahmet Kan 'Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin' mesajı sonrası kayıp

Batman'da motokurye Ahmet Kan kayıp

Batman’ın Kısmet Mahallesinde yaşayan ve uzun yıllardır motokurye olarak çalışan 2 çocuk babası Ahmet Kan, dün sabah ailesine cep telefonu üzerinden Ben gidiyorum, hakkınızı helal edin. Bir daha beni aramayın mesajı gönderdi. Bu mesajın ardından Ahmet Kan’dan dünden beri haber alınamıyor.

Aile yetkililere başvurdu

Kayıp şahsın ağabeyi Mehmet Kan, kardeşinin bulunması için yetkililere başvurduklarını belirterek, dün sabah emniyete giderek kayıp başvurusunda bulunduklarını söyledi. Emniyet ekipleri kayıp ilanı açtı ve arama çalışmaları devam ediyor. Ağabey Mehmet Kan, kardeşinin borçları nedeniyle gitmiş olabileceğini düşündüklerini ve gerekirse ailenin borcu ödeyeceğini belirterek, "Yeter ki kaçmasın, geri gelsin. Eşi, çocukları ve tüm ailesi onu merak ediyor" dedi.

Polis arama çalışmaları sürüyor

Ahmet Kan’ın bulunması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Mehmet Kan, kardeşini gören ya da yerini bilen vatandaşlardan durumu emniyet birimlerine ya da ailesine bildirmelerini istedi.

AĞABEY MEHMET KAN, KARDEŞİNİ GÖREN YA DA YERİNİ BİLEN VATANDAŞLARDAN DURUMU EMNİYET BİRİMLERİNE YA DA AİLESİNE BİLDİRMELERİNİ İSTEDİ.