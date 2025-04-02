Batman'da Otomobil ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Batman'da meydana gelen trafik kazasında, otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Olayda 7 kişi yaralandı.

Kaza, Gültepe Mahallesi'nde, M.T. yönetimindeki 34 BJF 638 plakalı hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki 34 HT 3108 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Kazada yaralanan 7 kişi, sağlık ekipleri tarafından tedavi edilmek üzere ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ayrıca, otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye ekiplerince başarılı bir şekilde çıkarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Batman'da otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.