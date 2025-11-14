Batman’da Tandır Kıvılcımları Mısır Tarlasını Kül Etti

Edinilen bilgilere göre, Batman'da etkili olan fırtına sırasında bir tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, hasadı yapılan mısır tarlasına sıçrayarak yangına yol açtı.

Olay Yeri

Yangın, kent merkezi Bayındırlık Mahallesi Petrol Mezarlığı mevkiinde başladı. Rüzgârın etkisiyle kıvılcımlar hızla yayılarak daha önce hasadı yapılan mısır tarlasına sıçradı.

Müdahale ve Hasar

Kısa sürede yayılan alevler 7 dönümlük alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesi sayesinde alevlerin evlere sıçraması engellendi.

BATMAN'DA ETKİLİ OLAN FIRTINADAN DOLAYI TANDIRDAN SIÇRAYAN KIVILCIMLAR HASADI YAPILAN MISIR TARLASINI KÜLE ÇEVİRDİ.