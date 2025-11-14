Batman’da Tandır Kıvılcımları Mısır Tarlasını Kül Etti

Batman'da fırtına nedeniyle tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, Bayındırlık Mahallesi'nde hasadı yapılan mısır tarlasını 7 dönüm alanda küle çevirdi; itfaiye müdahalesi evleri kurtardı.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 22:08
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 22:08
Edinilen bilgilere göre, Batman'da etkili olan fırtına sırasında bir tandırdan sıçrayan kıvılcımlar, hasadı yapılan mısır tarlasına sıçrayarak yangına yol açtı.

Olay Yeri

Yangın, kent merkezi Bayındırlık Mahallesi Petrol Mezarlığı mevkiinde başladı. Rüzgârın etkisiyle kıvılcımlar hızla yayılarak daha önce hasadı yapılan mısır tarlasına sıçradı.

Müdahale ve Hasar

Kısa sürede yayılan alevler 7 dönümlük alanda etkili oldu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi; ekiplerin müdahalesi sayesinde alevlerin evlere sıçraması engellendi.

